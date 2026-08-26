Τι έδειξαν δύο διαφορετικές έρευνες για το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα.

Το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο τόσο για έμφραγμα και εγκεφαλικό, όσο και για άνοια, σύμφωνα με δύο ξεχωριστές έρευνες.

Η έρευνα με επικεφαλής τον δρ. Μαξίμ Τάκετ, κλινικό λέκτορα του πανεπιστημίου της Οξφόρδης διαπίστωσε ότι εκείνοι που έχουν κάνει το εμβόλιο Shingrix κατά του έρπητα ζωστήρα έχουν 12% χαμηλότερο κίνδυνο να διαγνωστούν με καρδιαγγειακή πάθηση τα επόμενα 3,5 χρόνια. Αν επιβεβαιωθεί, αυτό το όφελος συγκρίνεται με την καθημερινή λήψη φαρμάκου για την υπέρταση, λένε οι επιστήμονες.

«Εάν επιβεβαιωθεί σε κλινικές δοκιμές, ο εμβολιασμός ηλικιωμένων κατά του έρπητα ζωστήρα θα μπορούσε να αποτρέψει εκατοντάδες χιλιάδες στεφανιαίες νόσους, εγκεφαλικά και περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας παγκοσμίως, καθιστώντας τον μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε για την προστασία τόσο του εγκεφάλου, όσο και της καρδιάς», τόνισε ο δρ. Τάκετ.

Το πρώτο εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα, το Zostavax, κυκλοφόρησε το 2006 και βασιζόταν σε μια εξασθενημένη εκδοχή του ιού της ανεμοβλογιάς. Το διαδέχθηκε το πιο αποτελεσματικό Shingrix, που χρησιμοποιεί νεότερη τεχνολογία εμβολίων.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι οι εμβολιασμένοι ενδέχεται να διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή πάθηση. Εκείνες οι έρευνες συνέκριναν τους εμβολιασμένους με τους ανεμβολίαστους. Η νέα μελέτη συνέκρινε τη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων σε ανθρώπους που εμβολιάστηκαν πριν και μετά τη γρήγορη μετάβαση από το Zostavax στο Shingrix στις ΗΠΑ, το 2017.

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Επίσης, οι ειδικοί παρακολούθησαν τα ιατρικά αρχεία 70.000 ενηλίκων, από 60 ετών και άνω, για επτά χρόνια μετά τον εμβολιασμό, ο οποίος περιελάμβανε δύο δόσεις. Το Shingrix συνδέθηκε με μείωση 12% των καρδιαγγειακών επεισοδίων- συμπεριλαμβανομένων εμφραγμάτων, καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού- τα πρώτα 3,5 χρόνια μετά τον εμβολιασμό. Μέχρι το τέλος της παρακολούθησης, το εμβόλιο σχετίστηκε με 4% χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine.

Παρότι αυτό αντιπροσωπεύει μια μικρή αλλαγή στον απόλυτο κίνδυνο, ο συνολικός αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι σημαντικός, δεδομένου ότι η καρδιακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά είναι οι κύριες αιτίες θανάτου. «Εάν επιβεβαιωθεί (σε τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή), η επίδραση του Shingrix θα είναι ισοδύναμη με τα αντιυπερτασικά», καταλήγει ο Τάκετ, σύμφωνα με τον Guardian.

Μείωση κινδύνου και για άνοια με το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα

Άλλη μελέτη, με επικεφαλής την Κέιλι Χέιζ, επίκουρη καθηγήτρια του πανεπιστημίου Brown, κατέληξε ότι εκείνοι που εμβολιάζονται κατά του έρπητα ζωστήρα διατρέχουν κατά 24% μικρότερο κίνδυνο για άνοια τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν κάνει το Shingrix.

Επιστήμονες ανέλυσαν τα ιατρικά αρχεία περισσότερων από 500.000 ενηλίκων από 66 ετών και άνω, που εισήχθησαν σε εξειδικευμένες δομές, για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φροντίδα. Έπειτα από τέσσερα χρόνια, εκείνοι που είχαν κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου κατά του έρπητα ζωστήρα ήταν λιγότερο πιθανό να διαγνωστούν με άνοια. Ειδικότερα, άνοια εμφάνισε το 18,8% των εμβολιασμένων, σε σύγκριση με το 24,6% των ανεμβολίαστων.

«Αυτό μεταφράζεται στην αποτροπή περίπου 1 στις 17 περιπτώσεις άνοιας», δήλωσε η Χέιζ, σύμφωνα με το Science Daily. Ένας από τους σημαντικούς περιορισμούς είναι ότι οι ερευνητές δεν μπορούν να καθορίσουν με βεβαιότητα εάν το Shingrix ευθύνεται για το χαμηλότερο ποσοστό διαγνώσεων άνοιας. Εκείνοι που εμβολιάστηκαν έτειναν να είναι λίγο πιο νέοι και υγιείς σε σύγκριση με εκείνους που δεν έλαβαν το σκεύασμα, διαφορές που επίσης θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε χαμηλότερο κίνδυνο για άνοια.

Οι ερευνητές προσάρμοσαν την ανάλυσή τους για να υπολογίσουν αυτούς τους παράγοντες και διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν πλήρως τη σχέση. Θα χρειαστεί επιπλέον έρευνα, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών, για να διαπιστωθεί εάν ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα μειώνει ευθέως τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.