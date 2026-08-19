Υποσχόμενα αποτελέσματα σε κλινική δοκιμή για ασθενείς με καρκίνο του δέρματος.

Πειραματικό εμβόλιο mRNA απέτρεψε την επανεμφάνιση και την εξάπλωση του καρκίνου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με μελάνωμα, ανακοίνωσαν η Moderna και η Merck.

Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή τελικού σταδίου για εξατομικευμένη θεραπεία mRNA για τον καρκίνο. Σε αυτή συμμετείχαν άνθρωποι που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μελανώματος και ο στόχος της θεραπείας ήταν να μειωθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισής του.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η δοκιμή- που εξέτασε το εξατομικευμένο εμβόλιο intismeran σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία Keytruda της Merck- πέτυχε τον βασικό στόχο της, δηλαδή την καθυστέρηση επανεμφάνισης του καρκίνου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Επίσης, η μελέτη πέτυχε τον δεύτερο στόχο, την αποτροπή της μετάστασης σε άλλα όργανα.

Συμμετείχαν περισσότεροι από 1.137 ασθενείς που είτε έλαβαν τον συνδυασμό intismeran- Keytruda ή μόνο το δεύτερο, την ανοσοθεραπεία, για περίπου έναν χρόνο. Προηγούμενες κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι το εμβόλιο σε συνδυασμό με το Keytruda μείωσε τον κίνδυνο της επανεμφάνισης του μελανώματος ή του θανάτου κατά 49%, σε σύγκριση με μόνο τη χορήγηση της ανοσοθεραπείας.

Καρκίνος του δέρματος: Πώς λειτουργεί το εμβόλιο σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εμβόλια, το intismeran είναι εξατομικευμένο. Η διαδικασία ξεκινά μετά τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μελανώματος υψηλού κινδύνου. Οι γιατροί στέλνουν δείγμα αίματος και βιοψία του όγκου, για την ανάλυση του γενετικού προφίλ του καρκίνου.

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Οι επιστήμονες εστιάζουν σε μοναδικές μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα, που είναι πιθανό να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Στη συνέχεια, αλγόριθμος επιλέγει έως 34 μη φυσιολογικές πρωτεΐνες που είναι πιθανότερο να προκαλέσουν ανοσολογική απόκριση και αυτές κωδικοποιούνται σε ένα εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA για τον συγκεκριμένο ασθενή. Η διαδικασία διαρκεί περίπου έξι εβδομάδες μετά τη βιοψία. Στο μεταξύ, οι ασθενείς αναρρώνουν από τη χειρουργική επέμβαση και ξεκινά η χορήγηση σχήματος Keytruda, για να διατηρηθεί υπό έλεγχο η νόσος, ενώ ετοιμάζεται το εξατομικευμένο εμβόλιο.

Το εμβόλιο διδάσκει το ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει μεταλλάξεις μοναδικές για τον όγκο ενός ασθενούς, δείχνοντάς του ουσιαστικά σε τι να επιτεθεί. Το Keytruda επιτρέπει στα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν πιο αποτελεσματικά στον καρκίνο, εξηγεί η Washington Post.

Τα εξατομικευμένα εμβόλια για τον καρκίνο είναι περίπλοκα και η παραγωγή τους δαπανηρή. Παραμένουν ερωτήματα για το πόσο προσβάσιμα θα είναι, εάν εγκριθούν, σημειώνει η WSJ. Μέχρι στιγμής, το μόνο θεραπευτικό εμβόλιο κατά του καρκίνου που έχει εγκρίνει ο FDA είναι το Provenge. Πρόκειται για εξατομικευμένη ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη.