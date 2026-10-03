Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι.

Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατ. ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα.

Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα Οικολογικά Σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες), Βιολογικά και Κομφούζιο του 2025. Παράλληλα, αναμένονται πληρωμές για τομεακά προγράμματα που αφορούν την Προώθηση, τα Οπωροκηπευτικά, την Οινοποιία, τους Αμπελώνες και τη Μελισσοκομία.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης εκκαθαρίσεις για τη Βασική Ενίσχυση, την Αναδιανεμητική Ενίσχυση, τους Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (Young Farmers) και τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα του 2024, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του οικονομικού έτους 2026. Συνολικά, οι συγκεκριμένες πληρωμές του Οκτωβρίου υπολογίζονται σε 75,6 εκατ. ευρώ, με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 61.450.

Αποζημιώσεις 50 εκατ. ευρώ για τις ζημιές από τον παγετό

Την ίδια ώρα, προχωρά η διαδικασία για την ενεργοποίηση ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά ζημιές που προκλήθηκαν από τον παγετό του 2025. Το πρόγραμμα αφορά ειδικότερα τις ζημιές από τους παγετούς που σημειώθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2025, κατά το προανθικό στάδιο των καλλιεργειών.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η απώλεια παραγωγής να ξεπερνά το 30%.ωΤο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα καθορίζεται με βάση την πραγματική απώλεια παραγωγής και τα δεδομένα που προβλέπει το πρόγραμμα, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει έως και τις 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

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Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση προωθείται για τις απαιτούμενες υπογραφές, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ενεργοποίησης του προγράμματος και στη συνέχεια η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς.