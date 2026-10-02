«Είναι πολλές οι υποθέσεις που εκκρεμούν και δείχνουν διαφθορά στην Ελλάδα» σχολίασε μεταξύ άλλων η η Τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ, Μαρία Λεπενιώτη.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν μία δίκη με αποτύπωμα σημαντικό σε όλη την κοινωνία, σχολίασε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ και επίτιμη Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Λεπενιώτη.

«Το να δίνεται βήμα σε καταδικασμένους εγκληματίες Χρυσαυγίτες είναι αδιανόητο» πρόσθεσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή News Pulse του Naftemporiki TV και στους δημοσιογράφους Κώστα Καλέτσιο και Χριστίνα Κουσουνή.

Συνέχισε λέγοντας πως «το αποτύπωμα της δίκης της Χρυσής Αυγής στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, όμως θεωρώ αδιανόητο να εμφανίζονται ως άνθρωποι με κοινωνική ευαισθησία και να δίνεται άλλη υπόσταση στο πρόσωπό τους, να εμφανιστούν ότι είναι άνθρωποι κοντά στους ευάλωτους, άνθρωποι με κοινωνικό πρόσημο. Αυτό είναι αδιανόητο».

Σχολιάζοντας το πρόσφατο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το χαρακτήρισε κόλαφο για την Ελλάδα καθώς όπως είπε «είναι σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που μας έδωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι όλα βαίνουν καλώς. Αυτό λοιπόν το ψήφισμα μάλλον αυτό που πρέπει να ελέγξει η Επιτροπή είναι αν τηρείται στην Ελλάδα οι αρχές του κράτους δικαίου. Ή αν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και πού οδηγείται; Ότι στην Ελλάδα υπάρχει διαφθορά των υψηλόβαθμων δημοσίων αξιωματούχων, διαφθορά ότι στην Ελλάδα γίνονται παρεμβάσεις, κρατικές παρεμβάσεις σε υποθέσεις μείζονος ποινικού ενδιαφέροντος, ότι στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων».

Λεπενιώτη για ΟΠΕΚΕΠΕ και Predator

Αναφερόμενη στα πολύκροτα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Predator, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ, σχολίασε ότι «πρέπει να μην επικαλούνται οι ερευνώντας την υπόθεση ισχυριζόμενοι το απόρρητο και επίσης ότι πρέπει να εξετάσουν λεπτομερώς και ενδελεχώς όλα τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν» κόντρα στις τρεις εισαγγελικές διατάξεις που δήλωναν ότι έχει τελειώσει ο έλεγχος της υπόθεσης.

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Για το έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχουν οι πολίτες απέναντι στη Δικαιοσύνη σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η κ. Λεπενιώτη αναρωτήθηκε «γιατί δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τη Δικαιοσύνη; Γιατί έχουν την αίσθηση αυτή ότι οι σημαντικές υποθέσεις είτε αρχειοθετούνται είτε σκεπάζονται από τις επόμενες και έρχεται η λήθη».

Διαφθορά υπάρχει, είναι προφανέστατο, σε δημόσιες συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις, σε πολεοδομίες, σε φορολογικές αρχές, σε ιατρεία σχολίασε και τόνισε ότι «είναι πολλές οι υποθέσεις που εκκρεμούν και δείχνουν διαφθορά στην Ελλάδα».

Στο ερώτημα αν είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη η κ. Λεπενιώτη σημείωσε πως «έγιναν τα τελευταία χρόνια κάποιες τροποποιήσεις και φτάσαμε στο σημείο των Ανώτατων Δικαστηρίων να ψηφίζουν ποιον θέλουν να ηγείται. Ωστόσο, η απόφαση είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα. Όποιον και να προτιμούσαν οι δικαστές η απόφαση ανήκει στην κυβέρνηση. «Πρέπει η επιλογή της ηγεσίας των δικαστηρίων να φύγει τελείως από την κυβέρνηση» είπε σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί προσωπική της άποψη.

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