Ανακοίνωση εξέδωσε ο Τομέας Διοίκησης της ΕΛΑΣ με αφορμή το σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Dnews.

«Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως ακόμη μία εξοργιστική πτυχή του «επιτελικής» κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος που έχει στήσει η κυβέρνηση στις πλάτες του ελληνικού λαού», αναφέρει ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ, εταιρεία με πρωτεύοντα ΚΑΔ «υπηρεσίες ξενοδοχείου ημιδιαμονής» (!) εξασφάλισε 28 δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 800.000 ευρώ, με κορυφαίους κρατικούς φορείς να σπεύδουν να της εμπιστευτούν από χρηματοοικονομικές συμβουλές μέχρι έργα ψηφιακού μετασχηματισμού!

Η διαδρομή όμως δεν σταματά εκεί. Η παρουσία των ίδιων φυσικών προσώπων με άλλη εταιρεία συμβούλων αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της πρόκλησης: 96 συμβάσεις με το Δημόσιο, συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, για μια εταιρεία που μέχρι το 2019 είχε σχεδόν μηδενική παρουσία σε κρατικές συμβάσεις!

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη εξαίρεση ή «τεχνικό λάθος». Συνιστά την πεμπτουσία του μοντέλου διακυβέρνησης της σημερινής κυβέρνησης με αδιαφάνεια, φωτογραφικούς διαγωνισμούς και διοχέτευση εκατομμυρίων σε ημετέρους».

Ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προσθέτει: «Την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών γονατίζει από την ακρίβεια και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στενάζει, το «επιτελικό κράτος» μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ με προσχηματικές διαδικασίες και διάτρητα κριτήρια.

Η ΕΛΑΣ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τις δημόσιες δαπάνες μέσω της δημιουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» που θα διασφαλίζει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- συνεχή κοινωνικό έλεγχο της πορείας του δημόσιου χρήματος,

- αξιόπιστο ψηφιακό ίχνος δεδομένων για κάθε δαπάνη,

- πρόληψη φαινομένων απάτης, όπως υπερκοστολογήσεις και κατατμήσεις έργων,

- μετάβαση από τη στατική δημοσιοποίηση σε δυναμική ψηφιακή διακυβέρνηση.

Ας το καταλάβουν στην κυβέρνηση: το πάρτι με το δημόσιο χρήμα θα τελειώσει. Ο ελληνικός λαός απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και μια Δημόσια Διοίκηση που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των «κολλητών» της εξουσίας».