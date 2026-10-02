«Στην περίπτωση του κ. Φλωρίδη, μία μόνο δικαίωση μπορεί να υπάρξει για την ελληνική κοινωνία: η παραίτηση ή η αποπομπή του», αναφέρει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Δεν είναι δικαιωμένος. Είναι πολιτικά και ηθικά έκθετος», τονίζει σε δήλωσή της η Άννα Παπαδοπούλου, σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη για τα όσα είχε πει για το «μπάζωμα» και τα «μπάζα» από το βήμα της Βουλής.

Αναλυτικά η δήλωση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ:

«Χαρακτήρισε «συνωμότες» όσους μίλησαν για την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών και δήλωσε ότι το «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα» είναι η πιο δικαιωμένη φράση της πολιτικής του διαδρομής.

Μνημείο θράσους. Αν και ο κ. Φλωρίδης έχει αποδείξει ότι δεν γνωρίζει από ντροπή.

Μόνο που δεν είναι η αντιπολίτευση που παραπέμπει τον κ. Τριαντόπουλο στο Ειδικό Δικαστήριο. Είναι η Δικαιοσύνη.

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Αν ο κ. Φλωρίδης αναρωτιέται σήμερα «ποια στοιχεία χάθηκαν», ας απευθύνει το ερώτημα στους συγγενείς που αναζητούσαν ακόμη και βιολογικό υλικό των ανθρώπων τους.

Αντί για τη θεσμική αυτοσυγκράτηση που απαιτεί η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, υπηρετώντας για μια ακόμα φορά το βρώμικο καθήκον που του έχει αναθέσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, προσβάλλει τους συγγενείς, όσους ζητούν απαντήσεις και τώρα όσους ασκούν πολιτική κριτική, βαφτίζοντάς τους «συνωμότες».

Δεν είναι δικαιωμένος. Είναι πολιτικά και ηθικά έκθετος.

Η στάση του δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Βαρύνει και χαρακτηρίζει συνολικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εξακολουθεί να τον διατηρεί στη θέση του.

Στην περίπτωση του κ. Φλωρίδη, μία μόνο δικαίωση μπορεί να υπάρξει για την ελληνική κοινωνία: η παραίτηση ή η αποπομπή του».