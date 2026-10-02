Κλιμάκιο της ΕΛΑΣ πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και διαπίστωσε την μεγάλη έκταση των ζημιών.

Οι Τομείς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια ανθρώπινης ζωής από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος.

«Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι Μαλάδες, η Φοινικιά και οι Γούβες στο Ηράκλειο, καθώς και περιοχές του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών στο Ρέθυμνο. Καταγράφηκαν υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις, πλημμυρισμένα κτίρια, ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Κοινό κλιμάκιο των δύο Τομέων, με επικεφαλής τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρ. Κώστα Λαγουβάρδο, πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και διαπίστωσε την μεγάλη έκταση των ζημιών», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των Τομέων Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος & Ενέργειας της ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«Το κλιμάκιο συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο στο Δημαρχείο στο Πέραμα ο οποίος εξέθεσε τα προβλήματα και τις έντονες ανησυχίες του για τις επόμενες μέρες.

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πλήρης καταγραφή των ζημιών ανά περιοχή και κατηγορία,

ταχεία, διαφανής και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων,

αποκατάσταση της προσβασιμότητας και των κρίσιμων υποδομών,

απομάκρυνση φερτών υλικών και έλεγχος ρεμάτων, γεφυρών, πρανών, δρόμων, τεχνικών έργων και ενεργειακών δικτύων.

συνεχής επιχειρησιακός συντονισμός της Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων, της Πυροσβεστικής, των τεχνικών υπηρεσιών και όλων των συναρμόδιων φορέων,

Η πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Προβλέπεται νέα επιδείνωση από το απόγευμα της Παρασκευής, κυρίως από το Σάββατο έως το μεσημέρι της Κυριακής, με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους. Το ήδη επιβαρυμένο έδαφος και οι ζημιές που έχουν προκληθεί αυξάνουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων.

Οι σημερινές ηπιότερες συνθήκες πρέπει να αξιοποιηθούν για την τοποθέτηση προσωπικού, μηχανημάτων και μέσων διάσωσης στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, τον έλεγχο των κρίσιμων υποδομών και την έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για τους απομονωμένους οικισμούς, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και όσους δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο.

Παράλληλα, η αντιμετώπιση των συνεπειών δεν αρκεί. Η εμπειρία της Κρήτης, αλλά και η πολύχρονη εκκρεμότητα της αποκατάστασης στο Αρκαλοχώρι, καταδεικνύουν την ανάγκη μετάβασης από την αποσπασματική διαχείριση κάθε καταστροφής σε μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ανθεκτικής αποκατάστασης. Απαιτούνται προστασία και αποκατάσταση των υδατορεμάτων και των φυσικών διαδρομών του νερού, ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός, σαφή χρονοδιαγράμματα έργων και σταθερός μηχανισμός δίκαιης στήριξης των πληγέντων.

Η Πολιτική Προστασία οφείλει να λειτουργεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε επικίνδυνο φαινόμενο. Κάθε διαθέσιμη ώρα πριν από τη νέα επιδείνωση πρέπει να αξιοποιηθεί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών της Κρήτης».