Μέχρι την έκδοση νεότερης επίσημης ενημέρωσης, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό.

Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ύδρευσης καλούνται, για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκωνα στον Δήμο Μυλοποτάμου, μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι η σύσταση αφορά τόσο την πόση όσο και την προετοιμασία τροφίμων.

Μέχρι την έκδοση νεότερης επίσημης ενημέρωσης, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, το μέτρο λαμβάνεται για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς οι δύσκολες καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης.