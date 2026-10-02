Η ΕΜΥ επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο καιρού: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το Σάββατο και την Κυριακή

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής στο νότιο Αιγαίο, ενώ παράλληλα θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Πιο αναλυτικά:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

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2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Νέα επιδείνωση από το απόγευμα στην Κρήτη

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, οι προγνώσεις δείχνουν νέα επιδείνωση από το μεσημέρι και κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να ενισχυθούν κατά τις βραδινές ώρες, ενώ στον νομό Ρεθύμνου παραμένουν κλειστά, για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στους Δήμους Αμαρίου και Μυλοποτάμου.

Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κατάσταση των ποταμών και των ρεμάτων, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο υπερχείλισης. Στην περιοχή του Γιόφυρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη στάθμη του ποταμού Δρακουλιάρη, ο οποίος εκβάλλει κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε περιοχή με σχολεία, κατοικίες και έντονη παρουσία του αστικού ιστού.

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα από έντονα πλημμυρικά επεισόδια, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Η νέα επιδείνωση, ωστόσο, επαναφέρει την ανησυχία για πιθανή υπερχείλιση.

Στη Φοινικιά, τα προβλήματα ήταν ιδιαίτερα έντονα, καθώς αρκετές επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στις Γούβες και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ενώ στον Προφήτη Ηλία σημειώθηκαν ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων και αμπέλια.