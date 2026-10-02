Με πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται το ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύζυγο της 32χρονης.

Σοκ προκαλεί η επίθεση που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά. Μάλιστα, την ώρα της επίθεσης, στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν και κοιμούνταν τα δύο ανήλικα παιδιά που έχει αποκτήσει ο δράστης με την 32χρονη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:15 της Παρασκευής, στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου, μετά τη Γαλλική Εταιρεία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 32χρονος Ρουμάνος φέρεται να προσέγγισε την κατοικία της πρώην συντρόφου του και να ανέβηκε στο μπαλκόνι.

Έσπασε την μπαλκονόπορτα και επιτέθηκε με μαχαίρι

Σύμφωνα με μαρτυρία συγγενικού προσώπου της 32χρονης, το οποίο διαμένει σε γειτονική κατοικία, ο δράστης χρησιμοποίησε βαριοπούλα για να σπάσει το τζάμι της μπαλκονόπορτας και στη συνέχεια εισήλθε στο σπίτι.

Ακολούθησε επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο άνδρα που βρίσκεται σήμερα στο πλευρό της. Οι δύο τραυματίες δέχθηκαν πολλαπλές μαχαιριές.

Η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος έφερε τραύματα στην περιοχή της κλείδας, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα.

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Σε σοβαρή κατάσταση ο 33χρονος - Νοσηλεύεται η 32χρονη

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. Ο 33χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ και να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η 32χρονη, από την άλλη, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Αποχώρησε από το Ασκληπιείο και μεταφέρεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, καθώς διαθέτει ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη.

Τα δύο παιδιά κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου δράστη.

Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας περίπου 2,5 και 1,5 ετών, τα οποία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές.

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Πέντε καταγγελίες σε βάρος του από την πρώην σύντροφό του

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση αποκτούν οι προηγούμενες καταγγελίες της 32χρονης σε βάρος του πρώην συντρόφου της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η γυναίκα είχε απευθυνθεί συνολικά πέντε φορές στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής. Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, περιστατικά ενδοοικογενειακής απειλής, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η πρώτη καταγγελία, τον Νοέμβριο του 2025, αφορούσε απειλές κατά της ζωής της. Τότε είχε χορηγηθεί στην 32χρονη και η εφαρμογή «panic button», ώστε να μπορεί να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί.

Είχε συλληφθεί πριν από έναν μήνα

Μάλιστα, μόλις έναν μήνα πριν από τη νέα επίθεση, στις 3 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο διερεύνησης νέας καταγγελίας για ενδοοικογενειακή απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής τον αναζήτησαν στον χώρο εργασίας του. Κατά τον εντοπισμό του, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, επιχείρησε να διαφύγει με όχημα, όμως οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο και έρευνα στο αυτοκίνητό του.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία μεταλλική ράβδος.

Σε βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.