Η επιβολή από το δημόσιο φορολογικών επιβαρύνσεων σε βάθος 20ετίας, παραβιάζει το Σύνταγμα, απεφάνθη το ΣτΕ.

Αντισυνταγματική σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας η 20ετής παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο. Πρόστιμα και φόροι παραγράφονται απαρέγκλιτα στην πενταετία.

Η επιβολή από το δημόσιο φορολογικών επιβαρύνσεων σε βάθος 20ετίας, παραβιάζει το Σύνταγμα. Αυτό αποφάσισε η επταμελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Σταματοπούλου.

Τι αναφέρει η απόφαση

Στην υπ’ αρ. 1246/2026 απόφασή του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αναφέρεται πως « αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετους παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 4174/2013)». Με το σκεπτικό αυτό, καθίσταται μονόδρομος για το Δημόσιο, η εφαρμογή της 5ετίας για την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων.

Με την ίδια απόφαση το Στε έκρινε πως είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 27α εδ. β΄ του ν. 4646/2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει εν προκειμένω έτος (2013) προγενέστερο του προηγούμενου έτους της δημοσίευσης του νόμου.