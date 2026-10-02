Ο Λιονέλ Μέσι φορά για τελευταία φορά τη φανέλα της albiceleste.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για μια ιστορική βραδιά, όχι μόνο για την Αργεντινή, αλλά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο: η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της albiceleste.

Το «τελευταίο τάνγκο» είναι προγραμματισμένο για τις 6 Οκτωβρίου (ξημερώματα 7/10 για την Ελλάδα). Στη φιλική αναμέτρηση της Αργεντινής με το Μπενίν, ο Λιονέλ Μέσι θα πει «αντίο» στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

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Το ματς θα διεξαχθεί στο Estadio Monumental, την έδρα της Ρίβερ Πλέιτ, στο Μπουένος Άιρες και θα αποτελέσει τον επίλογο του 39χρονου ο οποίος έχει 207 συμμετοχές και 125 γκολ, που αποτελούν βέβαια ρεκόρ για την εθνική Αργεντινής.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί «ζωντανά» από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στις 02:00, σε σχολιασμό του Γιώργου Χαϊκάλη και του Ιωσήφ Νικολάου.

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Η απόφαση του Μέσι να αποχωρήσει από την εθνική

Στις 31 Αυγούστου ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική Αργεντινής. Ήταν περίπου ένα μήνα μετά την ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και λίγες ημέρες αφού είχε «αποχαιρετήσει» τον πατέρα του.

«Ήταν μία απόφαση που πόνεσε και εξακολουθεί να με πονάει, μέχρι τα βάθη της ψυχής μου, αλλά καταλαβαίνω πως ήρθε η ώρα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του. «Είμαι άδειος, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω και πέρα από αυτό, υπάρχουν παιδιά πολύ σπουδαία που έρχονται από πίσω και αξίζουν να είναι εκεί», τόνιζε μεταξύ άλλων.

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Στις 21 Σεπτεμβρίου, έκανε μια ανάρτηση ενόψει του «αντίο». «Ένα τελευταίο ματς, μια φανέλα για μια ζωή», έγραψε.

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