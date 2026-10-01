Το κύμα ρατσιστικών και προσβλητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολούθησε την ήττα της Γερμανίας με 1-0 από την Ελλάδα την περασμένη Κυριακή για το Nations League.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αντέδρασε με οργή στη συζήτηση που άνοιξε στα γερμανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ήττα των «Πάντσερ» από την Ελλάδα για το Nations League, σχετικά με το αν η εθνική ομάδα που δημιουργεί ο ομοσπονδιακός τεχνικός είναι «αρκετά λευκή».

Ο Κλοπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να δίνεται χώρος σε «τέτοιους ανθρώπους και στις απόψεις τους», χαρακτηρίζοντας τις σχετικές τοποθετήσεις «εντελώς ανοησίες».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει σε συνέντευξη Τύπου τη συζήτηση σχετικά με το αν η εθνική ομάδα δεν είναι «αρκετά γερμανική» ή «αρκετά λευκή», απάντησε: «Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να δίνουμε σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα ακούσετε τη δική μου άποψη γι' αυτό. Έχω ελάχιστο χρόνο στην καθημερινή μου ζωή για ανοησίες - και ακόμη λιγότερο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο Κλοπ πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι αθλητές συνεργάζονται μεταξύ τους αποτελεί για τον ίδιο απόδειξη ότι ο αμοιβαίος σεβασμός είναι εφικτός. «Ο κόσμος θα μπορούσε να διδαχθεί πολλά από τα αποδυτήρια μιας αθλητικής ομάδας. Εκεί όλοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό βάσει των πραγματικών δεδομένων και δεν απαξιώνονται εξαιτίας αβάσιμων απόψεων. Τελεία».

Ο Κλοπ, τα σχέδια του οποίου για την εθνική Γερμανίας από τότε που ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία το καλοκαίρι έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, δήλωσε ότι οι παίκτες που συγκέντρωσε στην προετοιμασία, μεταξύ των οποίων και αρκετοί με μεταναστευτικό υπόβαθρο, «δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενωμένοι».

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Το κύμα ρατσιστικών και προσβλητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολούθησε την ήττα της Γερμανίας με 1-0 από την Ελλάδα την περασμένη Κυριακή για το Nations League - η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας.

Τις επόμενες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν φωτογραφίες παλαιότερων εθνικών ομάδων της χώρας, για παράδειγμα από τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2002 ή του 2006. Δίπλα σε αυτές υπήρχαν φωτογραφίες της ομάδας που αγωνίστηκε την Κυριακή.

Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου θεωρούν ότι η ομάδα τους δεν ήταν «αρκετά λευκή», στοχεύοντας στο μεταναστευτικό υπόβαθρο ορισμένων παικτών, κατηγορώντας τους ότι δεν είναι αρκετά παθιασμένοι με τη γερμανική εθνική ομάδα.

Σύμφωνα με αναφορές, το ARD χρειάστηκε να διαγράψει χιλιάδες σχόλια από διάφορες πλατφόρμες.

Το AfD πυροδοτεί τη συζήτηση

Το περιστατικό αντανακλά επίσης τις επανειλημμένες τοποθετήσεις βουλευτών του ακροδεξιού AfD, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στη γερμανική Bundestag, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα επικρίνει τη διαφορετικότητα και την εθνοτική σύνθεση της εθνικής ομάδας, χρησιμοποιώντας συχνά υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, όπως «πολιτικά ορθή μισθοφορική δύναμη».

Ο Κλοπ, ο οποίος έχει τετραετές συμβόλαιο, έως το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από τον αγώνα της Γερμανίας με τη Σερβία για το Nations League.

Με πληροφορίες από Guardian, t-online.de