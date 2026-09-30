Κλιμακώνεται η κρίση στην εθνική Πορτογαλίας ανάμεσα στον Ρονάλντο και τον Ζεσούς.

Λίγη ώρα αφού ο Ζόρζε Ζεσούς διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει θέμα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και δήλωνε ότι ο 41χρονος σταρ θα προπονούνταν το απόγευμα της Τετάρτης με την εθνική ομάδα, ο CR7 τον διέψευσε: αποχώρησε από την προπόνηση και σύμφωνα με τη Marca ετοιμάζεται να αναχωρήσει από την Κοπεγχάγη για τη Μαδρίτη, με το ιδιωτικό τζετ του.

Παρότι υπήρχαν πληροφορίες για εκτόνωση της κρίσης, που προέκυψε όταν ο Ζεσούς άφησε στον πάγκο τον Ρονάλντο στο δεύτερο ματς της Πορτογαλίας για το Nations League, κόντρα στη Νορβηγία την περασμένη Κυριακή, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.

Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας δεν προπονήθηκε με την ομάδα το απόγευμα της Τετάρτης, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Την ώρα που οι συμπαίκτες του είχαν βγει ήδη στο γήπεδο Πάρκεν της Κοπεγχάγης, για την τελευταία προπόνηση πριν από την αυριανή αναμέτρηση με τη Δανία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από εκεί.

Η στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί από το Πάρκεν

Πορτογαλικά ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο που καταγράφει την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από το γήπεδο Πάρκεν της Κοπεγχάγης, ενώ ξεκινούσε η προπόνηση της εθνικής ομάδας.

Ο CR7 επιβιβάστηκε σε βαν της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Πορτογαλίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την απουσία του από την προπόνηση. Η ομοσπονδία απλά επιβεβαίωσε ότι ο 41χρονος δεν προπονήθηκε σήμερα.

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Marca: Ο Ρονάλντο αναχωρεί με το ιδιωτικό τζετ του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα επιβιβαστεί στο ιδιωτικό τζετ του, με προορισμό τη Μαδρίτη, σε λίγες ώρες, αναφέρει η Marca, που σχολιάζει ότι η αποχώρησή του ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος της σταδιοδρομίας του με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.

Η Α Bola αναφέρει ότι το ιδιωτικό τζετ του Πορτογάλου σταρ έχει προγραμματίσει ταξίδι προς την Κοπεγχάγη. Υπενθυμίζεται ότι από τη στιγμή που ο Ζεσούς άφησε στον πάγκο τον Ρονάλντο, στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στη Νορβηγία, ο 41χρονος δεν ξαναπροπονήθηκε με την εθνική ομάδα, παρά έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Λίγη ώρα πριν από την αποχώρηση του αρχηγού της εθνικής από το Πάρκεν, ο Ζεσούς δήλωνε ότι ο Ρονάλντο θα προπονούνταν σήμερα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Δεν αρνήθηκε να προπονηθεί χθες. Ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο δεν προπονήθηκε, επειδή ήταν τραυματισμένος, ούτε ο Ζοάο Φέλιξ, γιατί προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κόπωση. Ο Κριστιάνο έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Θα προπονηθεί σήμερα. Είναι η τέταρτη ημέρα, οπότε θα προπονηθεί», διαβεβαίωσε.

Δύο συναντήσεις για να εκτονωθεί η κρίση Ρονάλντο - Ζεσούς

Νωρίτερα, φαινόταν πως είχε εκτονωθεί η κρίση, έπειτα από δύο συναντήσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ζόρζε Ζεσούς, το βράδυ της Τρίτης και το πρωί της Τετάρτης.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, Πέδρο Προένσα πήγε εκτάκτως στο Μάλμε όπου προετοιμάστηκε η ομάδα πριν από το αυριανό ματς με τη Δανία, προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση. Το πρωί της Τετάρτης συναντήθηκαν ο Προένσα, ο Ζεσούς και ο Ρονάλντο. Η συζήτηση ήταν ήρεμη και εγκάρδια, σύμφωνα με την Α Bola.

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης ο αρχηγός και ο προπονητής της εθνικής ομάδας συναντήθηκαν ενώ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ήταν καθ’ οδόν. Ο Προένσα αποφάσισε να παρέμβει προσωπικά, ως διαμεσολαβητής, αλλά ο Ζεσούς και ο Ρονάλντο προτίμησαν να μιλήσουν οι δυο τους, πριν φτάσει στο Μάλμε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας. Η συζήτηση ανάμεσά στους δυο τους το βράδυ της Τρίτης κύλησε ομαλά, ενώ αυτό το κλίμα ήταν εμφανές και στη σημερινά συνάντηση, παρουσία του Προένσα, ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες.

Ζεσούς: Εγώ παίρνω τις αποφάσεις

Μετά τις συναντήσεις και πριν την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη σημερινή προπόνηση, ο Ζόρζε Ζεσούς παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέμεινε ότι δεν υπήρχε θέμα με τον 41χρονο σταρ, αλλά ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος παίρνει αποφάσεις, ως προπονητής και κανένας δεν θα το αλλάξει αυτό.

Ο Ζεσούς ανέφερε ότι δεν σκόπευε να βάλει βασικό τον Ρονάλντο στο αυριανό ματς με τη Δανία και υποστήριξε πως ο 41χρονος του είπε ότι θα συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο ματς. Εάν τον χρειαστούμε, θα παίξει, αν δεν τον χρειαστούμε, δεν θα παίξει», είπε και τόνισε ότι οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους.

«Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο θέμα ανάμεσά μας, αλλά δεν υπήρξε. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις και όλοι το ξέρουν αυτό», τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Παραδέχθηκε ότι είχε πει στον Ρονάλντο ότι θα έπαιζε κόντρα στη Νορβηγία, αλλά πρόσθεσε ότι οι συνθήκες του ματς τον έκαναν να αλλάξει γνώμη. Αναγνώρισε ότι σε κανέναν ποδοσφαιριστή- ειδικά στον Ρονάλντο, σημείωσε- δεν αρέσει να κάνει 20-30 λεπτά προθέρμανση, χωρίς να μπει τελικά στον αγωνιστικό χώρο.

Όμως, ξεκαθάρισε: «Μπορώ να υποσχεθώ ό,τι θέλω, εγώ είμαι ο προπονητής. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν θα αποφασίσει για λογαριασμό μου» και πρόσθεσε: «Κανένας παίκτης δεν θα μου αλλάξει άποψη ποτέ. Ούτε εκείνος, ούτε οποιοσδήποτε άλλος στο ποδόσφαιρο, ούτε καν ο πρόεδρος. Κανένας».

Όσο για τη συνάντησή του με τον 41χρονο, είπε: «Αναγκάστηκα να του μιλήσω για κάτι που δεν είναι θέμα. “Γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα στην Πορτογαλία για αυτό, πρέπει να το συζητήσουμε, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει”, του είπα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρονάλντο του επανέλαβε ότι είχε πει και σε συνέντευξη Τύπου της ομάδας: «Είμαι εδώ για να αποφασίσεις, εάν θέλεις να παίξω, θα παίξω. Εάν με θες στον πάγκο, θα καθίσω εκεί». Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας «ήρθε επειδή ήθελε να μάθει τι συνέβαινε», αλλά «μέχρι την ώρα του δείπνου είχαμε ήδη λύσει το θέμα, που δεν ήταν θέμα».