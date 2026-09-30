Ενοχλημένος ο Ρονάλντο επειδή έμεινε στον πάγκο, δεν προπονήθηκε με την εθνική Πορτογαλίας.

Ο Ζόρζε Ζεσούς έκανε πολύ καλό ξεκίνημα στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας, με νίκες επί της Ουαλίας και της Νορβηγίας στο Nations League. Όμως, αυτά τα αποτελέσματα επισκιάστηκαν από την κρίση που προέκυψε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 41χρονος, που έπαιζε βασικός με την εθνική Πορτογαλίας από το 2003, έμεινε στον πάγκο στη νίκη επί της Νορβηγίας, την περασμένη Κυριακή. Έπειτα από αυτό, απουσίασε από τις προπονήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος- δουλεύοντας μόνος του στο γυμναστήριο- δίχως να έχει ανακοινωθεί τραυματισμός ή άλλο πρόβλημα.

Ενόχληση Ρονάλντο - «Σεισμός», «κατάσταση κρίσης»

Σύμφωνα με πηγές του Athletic, ο Ρονάλντο ενοχλήθηκε με το γεγονός ότι δεν μπήκε ούτε λεπτό στην αναμέτρηση με τη Νορβηγία. Ήταν μόλις το τρίτο ματς της εθνικής Πορτογαλίας που έμεινε στον πάγκο, έπειτα από ένα στους ομίλους του Euro 2008, όταν η ομάδα είχε ήδη προκριθεί και ένα φιλικό με την Κροατία, πριν από το Euro 2024.

Μέχρι στιγμής, ο Ρονάλντο δεν έχει κάνει κάποια δήλωση. Την Τρίτη ανάρτησε μια φωτογραφία με τη φόρμα της εθνικής Πορτογαλίας, συνοδευόμενη με δύο emoji: μια καρδιά και μια πορτογαλική σημαία.

{https://www.instagram.com/p/Dd4UrJDgkQi/?hl=en}

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Η Record περιέγραψε την κατάσταση ανάμεσα στον προπονητή και τον αρχηγό της εθνικής ομάδας «εσωτερικό σεισμό». Ο πρωτοσέλιδος τίτλος της A Bola ήταν «κατάσταση κρίσης».

Δύο συναντήσεις για να λυθεί η κρίση Ρονάλντο - Ζεσούς

Σύμφωνα με την A Bola, έγιναν δύο συναντήσεις ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ζόρζε Ζεσούς, το βράδυ της Τρίτης και το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, ενώ ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Πορτογαλίας ανέλαβε ρόλο «πυροσβέστη».

Ο Πέδρο Προένσα πήγε εκτάκτως στο Μάλμε όπου προετοιμάστηκε η εθνική Πορτογαλίας πριν από το αυριανό ματς με τη Δανία, στην Κοπεγχάγη. Το πρωί της Τετάρτης συναντήθηκαν ο Προένσα, ο Ζεσούς και ο Ρονάλντο. Η συζήτηση ήταν ήρεμη και εγκάρδια, σύμφωνα με την Α Bola.

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης ο αρχηγός και ο προπονητής της εθνικής ομάδας συναντήθηκαν ενώ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ήταν καθ’ οδόν. Ο Προένσα αποφάσισε να παρέμβει προσωπικά, ως διαμεσολαβητής, αλλά ο Ζεσούς και ο Ρονάλντο προτίμησαν να μιλήσουν οι δυο τους, πριν φτάσει στο Μάλμε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας. Η συζήτηση ανάμεσά στους δυο τους το βράδυ της Τρίτης κύλησε ομαλά, ενώ αυτό το κλίμα ήταν εμφανές και στη σημερινά συνάντηση, παρουσία του Προένσα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

«Δεν υπήρξε θέμα, εγώ είμαι ο προπονητής»

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης, ο Ζεσούς τόνισε ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην προσπαθούν να «κατασκευάσουν μια αντιπαράθεση» και τόνισε επανειλημμένα ότι ο ίδιος, ως προπονητής, αποφασίζει ποιους παίκτες θα χρησιμοποιήσει.

«Είπα στον Κριστιάνο ότι δεν θα έπαιζε σε αυτά τα δύο ματς. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σκέφτηκα ότι ίσως τον χρειαστώ και ότι έπρεπε να κάνει προθέρμανση, αλλά δεν τον έβαλα. Σε κανέναν παίκτη δεν αρέσει να κάνει προθέρμανση 20-30 λεπτά και μετά να μην μπαίνει στο γήπεδο. Ειδικά στον Κριστιάνο», περιέγραψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, τονίζοντας πως ως προπονητής εκείνος αποφασίζει ποιος θα παίξει.

Ο προπονητής μίλησε και για τη συνάντησή του με τον Ρονάλντο. «Αναγκάστηκα να του μιλήσω για κάτι που δεν είναι θέμα. “Γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα στην Πορτογαλία για αυτό, πρέπει να το συζητήσουμε, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει”, του είπα», δήλωσε ο Ζεσούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρονάλντο του επανέλαβε ότι είχε πει και σε συνέντευξη Τύπου της ομάδας: «Είμαι εδώ για να αποφασίσεις, εάν θέλεις να παίξω, θα παίξω. Εάν με θες στον πάγκο, θα καθίσω εκεί». Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας «ήρθε επειδή ήθελε να μάθει τι συνέβαινε», αλλά «μέχρι την ώρα του δείπνου είχαμε ήδη λύσει το θέμα, που δεν ήταν θέμα».

Στο τέλος, υπογράμμισε ότι εκείνος παίρνει τις αποφάσεις και κανένας παίκτης δεν θα του αλλάξει αυτή την άποψη. «Μπορώ να υποσχεθώ ό,τι θέλω, εγώ είμαι ο προπονητής. Είπα στον παίκτη ότι δεν θα έπαιζε. “Σε βάζω στον πάγκο, εάν σε χρειαστώ να παίξεις για 30 λεπτά, θα παίξεις, αν δεν σε χρειαστώ, δεν θα παίξεις”. Κανένας παίκτης δεν θα μου αλλάξει άποψη ποτέ. Ούτε εκείνος, ούτε οποιοσδήποτε άλλος στο ποδόσφαιρο, ούτε καν ο πρόεδρος. Κανένας», ξεκαθάρισε.

Ο Ρονάλντο και ο Ζεσούς στην εθνική Πορτογαλίας

Το πότε θα αποχωρήσει ο CR7 από την εθνική Πορτογαλίας αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και καιρό. Πριν από την πρεμιέρα του Nations League, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε ότι σκέφτηκε να σταματήσει μετά το Μουντιάλ, αλλά αποφάσισε ότι μπορεί ακόμα να βοηθήσει την εθνική ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Στη νίκη επί της Ουαλίας (1-0), ο 41χρονος έκανε επτά σουτ, χωρίς να πετύχει γκολ, προτού αντικατασταθεί από τον Γκονσάλο Ράμος στο 65ο λεπτό. «Θεώρησα ότι ήταν σημαντικό να έχουμε φρέσκα πόδια», είπε μεταξύ άλλων ο Ζόρζε Ζεσούς μετά το ματς.

Τρεις ημέρες αργότερα, κόντρα στη Νορβηγία, ο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο, παρότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα παίξει «Είτε μας αρέσει, είτε όχι, ο Κριστιάνο δεν είναι σαν τον Ζοάο Νέβες, ο οποίος είναι 20 ετών και μπορεί να παίζει κάθε τρεις ημέρες», δήλωσε ο Ζεσούς. Πρόσθεσε ότι σκόπευε να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Ρονάλντο, αλλά η εξέλιξη του ματς άλλαξε αυτά τα σχέδια.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Ρονάλντο έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια και δεν πήγε να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του, μπροστά στους Πορτογάλους φιλάθλους.

Προτού αναλάβει την εθνική Πορτογαλίας ο Ζεσούς, συνεργάστηκε με τον Ρονάλντο στην Αλ Νασρ για έναν χρόνο και κατέκτησαν μαζί το πρωτάθλημα. Ο 72χρονος έχει δηλώσει ότι η απόφασή του να πάει στη Σαουδική Αραβία ήταν αποτέλεσμα πρόσκλησης του Ρονάλντο και της επιθυμίας του να προπονήσει τον επιθετικό.