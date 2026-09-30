Μια φαινομενικά απλή επισκευή για αφαίρεση μούχλας μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε δαπανηρή υπόθεση, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν σαφείς γραπτές συμφωνίες για το εύρος των εργασιών.

Ένα μικρό σημάδι μούχλας στην οροφή της τραπεζαρίας οδήγησε έναν ιδιοκτήτη σπιτιού σε μια απρόσμενη χρέωση 7.200 δολαρίων. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας υδραυλικός συνέδεσε το πρόβλημα με την αστοχία της κέρινης στεγανοποίησης μιας τουαλέτας στον επάνω όροφο. Η υψηλή προσφορά, η οποία προέβλεπε εκτεταμένες εργασίες αποξήλωσης, προκάλεσε συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο ήταν πράγματι απαραίτητη μια τόσο μεγάλη επέμβαση και πότε το εύρος των εργασιών θεωρείται υπερβολικό.

Τι συνέβη

Ο ιδιοκτήτης περιέγραψε την περιπέτειά του σε ανάρτηση στο Reddit, αναφέροντας ότι μια κηλίδα μούχλας περίπου 30 εκατοστών εμφανίστηκε στην οροφή της τραπεζαρίας, ακριβώς κάτω από το κύριο μπάνιο του επάνω ορόφου.

Για να ελεγχθεί η κατάσταση, ανοίχτηκε μια μικρή οπή στην οροφή. Αρχικά το σημείο φαινόταν στεγνό, όμως μετά από ένα δοκιμαστικό καζανάκι άρχισε να στάζει νερό. Λίγο αργότερα, υδραυλικός επιβεβαίωσε ότι η κέρινη στεγανοποίηση στη βάση της τουαλέτας είχε αστοχήσει και προκαλούσε τη διαρροή. Η πρώτη εταιρεία που κλήθηκε να εκτιμήσει τη ζημιά έδωσε προσφορά 7.200 δολαρίων μόνο για την αποξήλωση και την αποκατάσταση, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εργασίες επανακατασκευής.

Η πρόταση προέβλεπε την αφαίρεση περίπου 120 τετραγωνικών ποδιών οροφής και περίπου 60 τετραγωνικών ποδιών από πλακάκια μπάνιου, στρώση κονιάματος και υποδάπεδο. Περιλάμβανε επίσης μέτρα περιορισμού της διασποράς της μούχλας, καθαρισμό με φίλτρα HEPA και 900 δολάρια για έλεγχο αμιάντου, σε ένα σπίτι που είχε κατασκευαστεί το 1998 διαβάζουμε στο thecooldown.com.

Η δεύτερη εταιρεία πρότεινε μικρότερη επέμβαση

Η δεύτερη εταιρεία που εξέτασε το σπίτι πρότεινε ένα πολύ πιο περιορισμένο αρχικό σχέδιο. Αντί να προχωρήσει εξαρχής σε εκτεταμένες αποξηλώσεις, πρότεινε να ξεκινήσει από το ήδη ανοιγμένο σημείο στην οροφή και να διευρύνει τις εργασίες μόνο εφόσον διαπιστωνόταν μεγαλύτερη έκταση της ζημιάς. Η ίδια εταιρεία εντόπισε, ωστόσο, ίχνη μούχλας σε πόρτες ντουλαπιών, στο πίσω μέρος συρταριέρας και σε κόντρα πλακέ στη σοφίτα. Παράλληλα, πρότεινε εφαρμογή με τη μέθοδο του fogging στον επάνω όροφο, στη σοφίτα και στο υπόγειο.

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Ένας από τους σχολιαστές στο Reddit πρότεινε στον ιδιοκτήτη να απευθυνθεί στην ασφαλιστική του εταιρεία και να ζητήσει αυτοψία, αλλά και να πάρει γνώμη από κάποιον ανεξάρτητο από την εταιρεία αποκατάστασης, καθώς ενδεχομένως να μην απαιτούνταν όλες οι προτεινόμενες εργασίες.

Οι χρήστες της διαδικτυακής συζήτησης αναγνώρισαν ότι μια διαρροή που προέρχεται από την πλευρά των λυμάτων μιας τουαλέτας μπορεί να χαρακτηριστεί ως Κατηγορία 3, καθώς αφορά δυνητικά μολυσμένο νερό και μπορεί να εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την υγεία. Ωστόσο, όπως επισήμαναν, η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρο το δάπεδο του μπάνιου ή ολόκληρη η οροφή της τραπεζαρίας, εφόσον η έκταση της ζημιάς είναι περιορισμένη. Αρκετοί σχολιαστές αντιμετώπισαν επίσης τη διαρροή από την κέρινη στεγανοποίηση ως ξεχωριστό πρόβλημα από τα υπόλοιπα σημάδια υγρασίας που εντοπίστηκαν στο σπίτι.

Η μούχλα στις πόρτες των ντουλαπιών ή στο κόντρα πλακέ της σοφίτας, για παράδειγμα, μπορεί να σχετίζεται με κακή κυκλοφορία του αέρα, συμπύκνωση υδρατμών ή ανεπαρκή εξαερισμό. Σε αυτή την περίπτωση, μια εφαρμογή fogging ενδέχεται να μην αντιμετωπίσει την πραγματική αιτία του προβλήματος, εάν η πηγή της υγρασίας εξακολουθεί να υπάρχει.

Προσοχή στη διατύπωση της προσφοράς

Ένας ακόμη σχολιαστής στάθηκε στη διατύπωση της δεύτερης, πιο περιορισμένης προσφοράς, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες θα επεκτείνονταν «μόνο αν βρεθεί μεγαλύτερη ζημιά» μετά το άνοιγμα. Όπως επισήμανε, μια τέτοια διατύπωση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εάν η συμφωνία δεν καθορίζει με σαφήνεια τι θεωρείται «μεγαλύτερη ζημιά» και πόσο θα κοστίσει κάθε επιπλέον εργασία.

Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν ήταν η λήψη και τρίτης γνώμης, καθώς και η διενέργεια αυτοψίας από πραγματογνώμονα ή υδραυλικό, ιδιαίτερα εφόσον εμπλέκεται ασφαλιστική εταιρεία. Οι σχολιαστές τόνισαν επίσης τη σημασία μιας γραπτής και σαφούς περιγραφής των εργασιών, η οποία θα βασίζεται σε συγκεκριμένα ευρήματα, όπως οι μετρήσεις υγρασίας, η ορατή έκταση της μούχλας ή τυχόν φθορές στο υποδάπεδο. Έτσι, οποιαδήποτε επέκταση των εργασιών θα πρέπει να ενεργοποιείται από συγκεκριμένα ευρήματα και όχι από μια αόριστη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, αφού έχει ήδη ανοίξει η οροφή.

Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, η επισκευή της διαρροής της τουαλέτας μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά από άλλα προβλήματα υγρασίας στο σπίτι. Η επισκευή της διαρροής είναι ένα ζήτημα, ενώ η βελτίωση του εξαερισμού σε ντουλάπες ή στη σοφίτα είναι ένα άλλο.

«Είναι πολλά χρήματα για μια διαρροή τουαλέτας που στην πραγματικότητα δεν διορθώνει καν τα προβλήματα», σχολίασε ένας χρήστης.

Μια φαινομενικά απλή επισκευή μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε δαπανηρή υπόθεση, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν σαφείς γραπτές συμφωνίες για το εύρος των εργασιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, η αντιμετώπιση μιας διαρροής μπορεί να γίνει και χωρίς επαγγελματική παρέμβαση. Υπάρχουν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για απλές επισκευές σε τουαλέτες που μπορούν να περιορίσουν έγκαιρα μια διαρροή, καθώς και ένα απλό τεστ με χρωστική ουσία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό διαρροών.