Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η PRODEA έχει ανακοινώσει συνεργασία με την Invel Real Estate και την LGT Capital Partners, ενώ στον ξενοδοχειακό τομέα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και το repositioning του The Landmark Nicosia - Autograph Collection.

Η PRODEA Investments κατέγραψε σημαντική αύξηση των προσαρμοσμένων EBITDA στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου, με μεγαλύτερη έμφαση στα logistics και την υψηλών προδιαγραφών φιλοξενία.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ, έναντι 31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στην επίδοση συνέβαλε και η υλοποίηση υπεραξιών από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων.

Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε στα 75,2 εκατ. ευρώ, από 112,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με τη σημαντική μείωση των εσόδων από μισθώματα, τα οποία περιορίστηκαν σε 29,2 εκατ. ευρώ από 69,1 εκατ. ευρώ.

Η κάμψη των μισθωτικών εσόδων αντανακλά τη στρατηγική αναμόρφωσης του χαρτοφυλακίου της PRODEA, η οποία περιλαμβάνει την πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων και χαρτοφυλακίων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος, παράλληλα με την ενίσχυση της παρουσίας του στις εμπορικές αποθήκες και στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ισχυρότερη εικόνα παρουσίασε ο ξενοδοχειακός πυλώνας, με τα έσοδα να αυξάνονται στα 33,2 εκατ. ευρώ από 25,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Θετική συμβολή είχε κυρίως η επαναλειτουργία του πεντάστερου The Landmark Nicosia - Autograph Collection.

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Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι 41,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σε επίπεδο αποτελέσματος περιόδου, μετά τις σχετικές προσαρμογές, ο όμιλος εμφάνισε ζημίες 11,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στα αποτελέσματα επέδρασαν θετικά η άνοδος των ξενοδοχειακών εσόδων, η μείωση των άμεσων εξόδων που σχετίζονται με ακίνητα, η αποκλιμάκωση των φόρων και τελών ακίνητης περιουσίας και ο περιορισμός των χρηματοοικονομικών εξόδων. Στον αντίποδα, αρνητική επίδραση είχαν η πτώση των εσόδων από μισθώματα και οι αυξημένες αποσβέσεις του ξενοδοχειακού πυλώνα.

Η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου σε 1,926 δισ. ευρώ, έναντι 1,953 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη παραμένει η ρευστότητα του ομίλου. Στις 30 Ιουνίου 2026 τα ταμειακά διαθέσιμα της PRODEA ανέρχονταν σε 206,8 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας διαμορφώνονταν σε 121,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, από τις 30 Ιουνίου 2025 έως σήμερα ο όμιλος έχει μειώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις κατά 712,8 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς αξία ακινήτων (net LTV) να βρίσκεται στο 46%.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου στις 30 Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκε σε 3,94 ευρώ ανά μετοχή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της PRODEA, Άρις Καρυτινός, σημείωσε ότι ο όμιλος βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο, κατά την οποία αναμορφώνει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του, με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων επενδυτικών πυλώνων και ιδιαίτερη έμφαση στα logistics και τη high-end φιλοξενία.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η PRODEA έχει ανακοινώσει συνεργασία στον τομέα των logistics με την Invel Real Estate και την LGT Capital Partners, ενώ στον ξενοδοχειακό τομέα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και το repositioning του The Landmark Nicosia - Autograph Collection. Παράλληλα, δρομολογούνται ανακαινίσεις των ξενοδοχειακών μονάδων του ομίλου στην Πάρο και το Πόρτο Χέλι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρης ανακατασκευή του Emblems στην Cortina της Ιταλίας.

Η διοίκηση επισημαίνει ακόμη ότι οι υπεραξίες που είχαν καταγραφεί επί σειρά ετών στις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων επιβεβαιώθηκαν μέσα από τις πωλήσεις των τελευταίων ετών. Οι συναλλαγές αυτές, σύμφωνα με την PRODEA, συνέβαλαν στη δυνατότητα διανομής μερίσματος συνολικού ύψους 455,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025.