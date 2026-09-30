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Η ατάκα της Μαρία Μπεκατώρου.

Το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Μπεκατώρου επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του MEGA για το τρίτο επεισόδιο της σεζόν του «The Chase».

Η γνωστή παρουσιάστρια, υποδέχθηκε στο πλατό τους νέους της παίκτες, με έναν από αυτούς, και το μουστάκι του, να μετατρέπονται γρήγορα σε σημείο αναφοράς και συζήτησης.

Ο λόγος ήταν η εμφανής ομοιότητα με έναν Chaser και συγκεκριμένα με το «Βουνό», με τον οποίο λίγο αργότερα ο διαγωνιζόμενος ήρθε αντιμέτωπος.

Σημείο αναφοράς, τα μουστάκια τους!

Όταν το «Βουνό», έκανε την εμφάνισή του στο πλατό, ο διαγωνιζόμενος γέλασε, ενώ η Μαρία Μπεκατώρου κοιτώντας τον συνεργάτη της δήλωσε:

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«Καλησπέρα, άκου να δεις τώρα, μου φαίνεται μικρό το μουστάκι σου», με τον «Βουνό» να απαντά με χιούμορ:

«Αυτό σηκώνει παρεξήγηση. Δεύτερον, με τον Αντρέα κάποιος από τους πατεράδες μας πρέπει να δώσει εξηγήσεις».

Η συζήτηση γρήγορα στράφηκε προς τα μουστάκια των δύο ανδρών με την Μπεκατώρου να χαρακτηρίζει εκείνο του «Βουνού» ως «κατηφορικό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlsrfun0ivy1?integrationId=40599y14juihe6ly}