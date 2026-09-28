Η Μαρία Μπεκατώρου έχοντας στο πλευρό της τη σκυλίτσα της, τη Μαρντώ, μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με βαθιά συγκίνηση μίλησε η Μαρία Μπεκατώρου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι η σκυλίτσα της, η Μαρντώ, ήταν ένα δώρο που της είχε κάνει ο σπουδαίος καλλιτέχνης.

Η γνωστή παρουσιάστρια, το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης, ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη, με την Μαρία Μπεκατώρου να αναφέρεται με συγκίνηση στην απώλεια του σπουδαίου ερμηνευτή, στην πρώτη τους συνάντηση αλλά και στην φιλία που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους.

«Το 1993 ήταν νομίζω. Είχε έρθει με ένα παπάκι και με ένα σακιδιάκι, ένα μικρό παιδάκι. Από τότε… εκεί κάναμε την πρώτη μας γνωριμία», ανέφερε αρχικά η Μαρία Μπεκατώρου και μιλώντας για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ανέφερε:

«Ήμουν (σ.σ συντετριμμένη στην κηδεία), γιατί εγώ έτσι είμαι. Γιατί εγώ όλα μου τα συναισθήματα τα ζω ακραία. Και τη χαρά μου και τη λύπη μου. Ο πόνος που είχα εκείνη την ημέρα και την προηγούμενη που είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν θα ξανά δεις έναν άνθρωπο που αγαπάς και θαυμάζεις, η στιγμή της συνειδητοποίησης ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά… Ήταν όλο το περιβάλλον έτσι».

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«Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον έχω στη ζωή μου κάθε μέρα»

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, η Μαρία Μπεκατώρου θυμήθηκε τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης την πήρε τηλέφωνο για να την ενημερώσει πως της διάλεξε το σκυλάκι που θα της έκανε δώρο:

«Με τον Γιώργο ξαναήρθαμε πολύ κοντά στο YFSF και με αυτόν και με την οικογένειά του. Η Μαρντώ μου είναι δώρο του Γιώργου. Έφερνε την Αρίθα στα καμαρίνια, την αγαπήσαμε πάρα πολύ. Μία μέρα με παίρνει τηλέφωνο από εκεί που πήρε και εκείνος το σκυλάκι και μου λέει ‘Σου διάλεξα’ και μου είχε πει και κάτι που το λέω πάντα σε όλους: ‘Θα σου φέρω αυτό το σκυλάκι και αυτό το σκυλάκι κάτι καλό θα σου φέρει και κάτι κακό θα σου πάρει. Οπότε, εγώ έτσι και αλλιώς παιδιά τον Γιώργο τον έχω στη ζωή μου κάθε μέρα».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Μαρία Μπεκατώρου αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντας τον σπουδαίο ερμηνευτή ως έναν άνθρωπο με υπέροχη ψυχή:

«Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, μία υπέροχη ψυχή. Υπέροχη ψυχή, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, που ήταν μεγάλη μου χαρά που τον γνώριζα από πιο κοντά και είχα μάθει και άλλες ωραίες πτυχές του. Ήταν εκεί πάντα να βοηθήσει. Είχε τις φοβίες του, είχε τις ανασφάλειές του και ειλικρινά, αυτό που με συγκίνησε βαθιά όταν έφυγε, ήταν η αγάπη του κόσμου και κοίταξα τον ουρανό και είπα ‘να είσαι εκεί και να βλέπεις πόσο μα πόσο πολύ και έντονα σε αγάπησε ο κόσμος’, που μπορεί να μην το είχε καταλάβει τόσο».

Κλείνοντας η παρουσιάστρια τόνισε: «Πλέον να αφήσουμε τα πολλά, πολλά, πολλά και τις πολλές αναμνήσεις και τις πολλές λεπτομέρειες, γιατί έχει φύγει αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, να αφήσουμε την ψυχή του να αναπαυθεί. Και να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, γιατί έφυγε και πιστεύω, είμαι σίγουρη, ότι θα σωθούν πολλοί άνθρωποι και επειδή είμαι πολύ κοντά σε όλο αυτό και την οικογένεια… Σηκώνουν πολύ μεγάλο σταυρό (σ.σ η οικογένεια). Ένας λόγος που υπήρχε και τέτοια φόρτιση ήταν και αυτά τα βαριά θλιμμένα πρόσωπα…».

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