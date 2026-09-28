Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Αναφέρθηκε στο ταλέντο του και στη φιλία τους αποκαλύπτοντας ότι επισκέπτονταν τον ίδιο γέροντα.

Στην κάμερα της εκπομπή «Το πρωινό» και στον Γιώργο Λιάγκα, μίλησε ο Νίκος Οικονομόπουλος, και με αφορμή τη σύντομη συζήτηση ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με τον συνάδελφό του να αναβάλει την προγραμματισμένη του συναυλία, λόγω του πρόωρου και αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν όνομα πρώτης γραμμής»

Στην αρχή της συζήτησης, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ότι αν και δεν ήταν στενοί φίλοι, είχαν τακτική επικοινωνία, επισκέπτονταν τον ίδιο γέροντα και μοιράζονταν πληροφορίες που αφορούσαν την προσωπική τους ζωή:

«Η συνείδησή μου μού είπε να ακυρώσω τη συναυλία. Δεν θα μπορούσα… Το συμβάν (σ.σ η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη), έγινε, αν θυμάμαι καλά, Τετάρτη; Την Πέμπτη είχα τη συναυλία, δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Ο Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής… Εκτός αυτού, τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κάνει γυμναστική μαζί, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, στον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα μαζί, τα οποία είναι προσωπικά μας. Εγώ δεν θα κάτσω, όμως, στην τηλεόραση να αναλύσω όλα αυτά που έχω πει με τον Γιώργο, αν ήμουν δίπλα του ή αν δεν ήμουν δίπλα του, όπως θέλουν να ισχυρίζονται κάποιοι δημοσιογράφοι… που εύχομαι να είναι καλά. Γιατί δέχομαι την κριτική, αλλά κάποιες φορές η κριτική ξεπερνάει και τα όρια της αλήθειας. Ας μην τα ξεπερνάει, γιατί τουλάχιστον εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε με αλήθεια. Είτε έχει να κάνει με την προσωπική μας ζωή είτε την επαγγελματική μας ζωή».

Στην συνέχεια, ο Νίκος Οικονομόπουλος, απάντησε στο ερώτημα αναφορικά με το πόση ώρα χρειάστηκε ώστε να αποφασίσει να αναβάλει την προγραμματισμένη εμφάνισή του το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου: «Ήμουν στο στούντιο όταν το έμαθα… Το πρώτο πράγμα που έκανα, δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα τραγουδήσω την επόμενη μέρα, δεν γίνεται. Ανέβαλα τη συναυλία μου. Την ανέβαλα. Δεν την ακύρωσα. Την ανέβαλα. Με κόστος. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε; Αλλά η συνείδησή μου, όπως είπα και πριν, αυτό μου έλεγε. Αυτό δεν σημαίνει πως εγώ κρίνω τους συναδέλφους μου που τραγούδησαν. Γιατί εγώ δεν θα κρίνω ποτέ κανέναν. Ποτέ… Ο κάθε ένας πράττει με βάση τη συνείδησή του».

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Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για την επικοινωνία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, αναφέρθηκε στην επικοινωνία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Μιλούσαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ξανά ερχόμαστε και στην προηγούμενη κουβέντα, γιατί είπαν ότι δεν μίλησα στον Γιώργο για ενάμιση μήνα… Παρερμηνεύονται πράγματα και δεν είναι σωστό! Γιατί μας ακούει κόσμος και πολλές φορές μπορείς να του αλλάξεις τη διάθεση που έχει για σένα για ένα πράγμα που δεν είναι αληθινό. Εγώ με τον Γιώργο πάντα ήμουν κοντά. Δεν ήμουν ποτέ κολλητός με τον Γιώργο, το έχω ξανά πει, τον αγαπούσα πάντα. Το τελευταίο διάστημα εγώ έλειπα για συναυλίες, αυτό εννοούσα, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με μηνύματα και είπαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε, αλλά εγώ ήμουν τότε σε συναυλίες. Άρα, μέχρι να τελειώσουν οι συναυλίες και να βρεθούμε έγινε το συμβάν».

Και συνέχισε: «Δε νομίζω ότι ο Γιώργος με ήθελε για δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε να μιλήσει μαζί μου, αυτό νιώθω μέσα μου… Δε ξέρω πώς μπορεί να περνούσε προσωπικά στη ζωή του, γιατί δεν το ζούσα. Δεν ήμουν μέσα σε αυτό. Αυτοί που είμαστε απ’ έξω, έχουμε την τάση να κρίνουμε και να λέμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Τουλάχιστον εγώ δε γνωρίζω τι συνέβαινε με την οικογένειά του. Πάντως, είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, η οικογένεια ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, θέλει μόνο το καλό του ανθρώπου του. Η οικογένειά του μόνο το καλό του θα ήθελε».

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του, εξηγώντας ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματα.

«Νομίζω ότι έχουν κάνει λάθος και ότι ο άνθρωπος έφυγε χωρίς λόγο», ανέφερε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Ο Γιώργος ήταν μία κατηγορία μόνος του. Η αύρα του, το ντύσιμό του, τα τραγούδια του… Εύχομαι και πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι κάπου καλά. Ας σταματήσουμε να κάνουμε αγαπόμετρα… Ας ευχηθούμε η ψυχούλα του να είναι κάπου καλά», κατέληξε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

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