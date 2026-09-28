Τα νικηφόρα αποτελέσματα της Εθνικής απέναντι σε Σερβία και Γερμανία έφεραν τον ενθουσιασμό στο φίλαθλο κοινό.

Δεν θα πέφτει καρφίτσα στις δύο προσεχείς εντός έδρας αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται την Πέμπτη (01/10, 21:45) την Ολλανδία και την Κυριακή (04/10, 21:45) τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα είναι κατάμεστο.

Το απόγευμα της Δευτέρας (28/09), η ΕΠΟ με ανάρτησή της στα social media γνωστοποίησε ότι τα «μαγικά χαρτάκια» για τα συγκεκριμένα ματς εξαντλήθηκαν. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις κυκλοφόρησαν από το πρωί, με τη ζήτηση να είναι αυξημένη έπειτα από το ιστορικό διπλό της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία.

Χαρακτηριστικό της μεγάλης ζήτησης είναι η μεγάλη λίστα αναμονής, η οποία ξεπέρασε τα 100.000 άτομα. Σημειώνετια ότι η τρέχουσα χωρητικότητα της Τούμπας είναι 28.703 θέσεις.

«Η Θεσσαλονίκη μίλησε! Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ! Σας ευχαριστούμε! Ραντεβού στην Τούμπα», αναφέρει η Ομοσπονδία σε σχετική ανάρτηση.

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