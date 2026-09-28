Ο Νίκος Ψαρράς αναφέρθηκε στις αναμνήσεις του από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», μίλησε ο Νίκος Ψαρράς, ο οποίος αναφέρθηκε στην γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και στις αναμνήσεις του από την κοινή θητεία τους στον στρατό.

Το σχετικό απόσπασμα, προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός στη σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε, αποκάλυψε ότι με τον Γιώργο Μαζωνάκη υπηρέτησαν μαζί στο στρατό, με τον τελευταίο μήνα της θητείας τους να τον αφιερώνουν στη δημιουργία ταινίας κατά των ναρκωτικών.

Όσα είπε ο Νίκος Ψαρράς για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε αρχικά σχετικά με το αν έχει κάποια προσωπική εμπειρία από γιατρούς:

«Έχει τύχει να πάρετε συμβουλή κάποιου γιατρού που να σας τάξει πράγματα και τελικά να είναι ψέματα;», ρώτησε αρχικά ο δημοσιογράφος, με τον Νίκο Ψαρρά να απαντά:

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«Εγώ δεν έχω πολλές επαφές με γιατρούς γιατί δεν έχει χρειαστεί. Ποτέ δεν ξέρεις ο κάθε ένας για ποιον λόγο οδηγείται σε έναν γιατρό. Τι τον ωθεί».

Με αφορμή τη συζήτηση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε, ήμασταν μαζί φαντάροι. Ήμασταν στην κινηματογραφία στρατού. Δηλαδή, τον τελευταίο μήνα που θα έπρεπε να έχουμε άδεια απολύσεως εμείς κάναμε μία ταινία για τον στρατό. Ήμασταν εκεί ο Μαζωνάκης, ο Ευθυμιάδης, ο Αντώνης Κανάκης, ο Μάρκος Σεφερλής, εγώ, και κάναμε μία ταινία, παραγωγής του εβδόμου επιτελικού, κατά των ναρκωτικών».

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