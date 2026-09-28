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Το νέο επεισόδιο της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» στο ΣΚΑΙ, έχει ήδη ξεκινήσει και όπως όλα δείχνουν η σχέση των δύο δικηγόρων πάιρνει μία απρόσμενα προσωπική τροπή.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ, η Κλεοπάτρα αναλαμβάνει μία νέα δύσκολη υπόθεση, όταν η Καίτη, σύζυγος ενός ευκατάστατου γυναικολόγου, ζητά τη βοήθειά της για να αποδείξει την απιστία του άντρα της και να διεκδικήσει το διαζύγιο που της αξίζει.

Την ίδια ώρα, ο Γεράσιμος συνεχίζει την παράνομη σχέση του με τη Σόνιαχωρίς να υποψιάζεται ότι ο κλοιός αρχίζει να σφίγγει γύρω του, ενώ η ίδια η Σόνια ζητά περισσότερα από όσα εκείνος είναι διατεθειμένος να δώσει.

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Παράλληλα, η σχέση της Κλεοπάτρας με τον Αντώνη παίρνει μια απρόσμενα πιο προσωπική τροπή, καθώς σε ένα γεύμα τους υπάρχει χημεία, αλλά και αμηχανία όταν μπαίνει στη μέση η παρουσία του Πασχάλη.

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Τέλος, όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός ο Πασχάλης, από την πλευρά του βρίσκει στη Δάφνη τον θαυμασμό που του έχει λείψει, ενώ ο Αντώνης έρχεται σε σύγκρουση με τον πατέρα του μετά από μία αποκάλυψη που τον ταράζει.