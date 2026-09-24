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Η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα άγγιξε ακόμα και το 29,6% στο Γενικό Σύνολο τηλεθέασης.

Μεγάλα νούμερα τηλεθέασης κατέγραψε η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ, στην εκπομπή «Σήμερα».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, η οποία ξεκίνησε στις 08:39 και ολοκληρώθηκε στις 09:29, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού διαφημιστικού διαλείμματος, σημείωσε στο Γενικό Σύνολο 24,4% στο μισάωρο 08:30-09:00 και 24,1% στο μισάωρο 09:00-09:30, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και στις δύο ζώνες.

Στο πρώτο μισάωρο, δε, στη μέτρηση «λεπτό-λεπτό» η συνέντευξη έφτασε ακόμα 26,7%, ενώ στο δεύτερο μισάωρο άγγιξε το 29,6%.

Ακόμα υψηλότερα ήταν τα ποσοστά στην Αττική, όπου η συνέντευξη «έγραψε» 27,3% το πρώτο μισάωρο και 23,4% στο δεύτερο, καταλαμβάνοντας και πάλι την πρώτη θέση.

Στο Γενικό Σύνολο εκτός Αττικής, η συνέντευξη κατέγραψε επίσης πρωτιά, με ποσοστά 21,1% και 23,1%, αντίστοιχα.

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Τέλος, στο κοινό 18-54, το λεγόμενο «δυναμικό κοινό», όπου η εικόνα της τηλεθέασης διαμορφώνεται σε διαφορετικά επίπεδα, η συνέντευξη κατέγραψε επίσης διψήφια ποσοστά, με 10,5% και 10,8%, αντίστοιχα.

Μ. Καλ.