Με ένα κλικ η ενημέρωση για την οικονομικά βάρη της κληρονομιάς - Προωθείται η δημιουργία Κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Κληρονομιάς από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τέλος στο γραφειοκρατικό «Γολγοθά», με τον οποίο βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι οι κληρονόμοι, ευελπιστεί να βάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θέτοντας στη διάθεσή τους ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο για την άμεση πληροφόρησή τους επί του ενεργητικού παθητικού της κληρονομιάς, απλουστεύοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες που σήμερα απαιτούνται.Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η προστασία των πολιτών από τα κρυφά βάρη που μπορεί να φέρει μία κληρονομιά, οδηγώντας τους πολλές φορές σε αδιέξοδο.

Βασικός πυλώνας του νομοθετικού πλαισίου που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η δημιουργία Κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Κληρονομιάς, στην οποία θα μπορούν να μπαίνουν ηλεκτρονικά οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι και να αποκτούν ταχύτατα και με σαφήνεια την πλήρη περιουσιακή εικόνα που αποκτούν. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης «οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα αποκτούν, με μία μόνο αίτηση, πρόσβαση σε μια ενιαία ψηφιακή πύλη. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει δεδομένα από τη φορολογική διοίκηση, τα τραπεζικά ιδρύματα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία».

Νέα εποχή στις κληρονομιές: Σε μία πλατφόρμα περιουσία, καταθέσεις και χρέη

Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή, όπως αναφέρεται, η καθολική Απεικόνιση Ενεργητικού και Παθητικού. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση που θα περιλαμβάνει:

Ενεργητικό: Ακίνητη περιουσία, τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και εταιρικά μερίδια.

Παθητικό: Οφειλές προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-EFKA), δάνεια και κάρτες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και λοιπά βεβαιωμένα χρέη προς τρίτους.

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Σε όλες τις σχετικές διαδικασίες θα τηρούνται πρωτόκολλα Ασφάλειας σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) .

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρεται επίσης πως «στόχος της νέας ρύθμισης είναι η πλήρης διαφάνεια, η μείωση της γραφειοκρατίας και η προστασία των πολιτών από αφανή χρέη. Μέχρι σήμερα, η αναζήτηση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης ενός κληρονομούμενου αποτελούσε μια χρονοβόρα και δαιδαλώδη διαδικασία, που συνεπαγόταν συχνά για τους κληρονόμους τον κίνδυνο ακούσιας αποδοχής χρεών. Με το νέο νομικό πλαίσιο, θα θεσπιστούν ψηφιακά εργαλεία και ενιαίες διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την ταχύτατη απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέθεσε σε Ομάδα Εργασίας, η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους νομικούς, δικαστικούς λειτουργούς και υπηρεσιακά στελέχη, υπό την προεδρία του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Λέκκα, την διαμόρφωση κατάλληλου νομικού πλαισίου ώστε οι πολίτες, με ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες, να πληροφορούνται το ενεργητικό και το παθητικό της κληρονομιάς.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, στηρίζοντας έμπρακτα τον πολίτη, στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την εμπέδωση της ασφάλειας του δικαίου στις κληρονομικές σχέσεις, προσαρμόζοντας το κληρονομικό δίκαιο στις κοινωνικές απαιτήσεις με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων»