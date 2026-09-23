Η ηθοποιός σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ‘ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά της κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα σειρά του Mega, «Κάμπινγκ» όπου πρωταγωνιστεί, δηλώνοντας ότι ήθελε να ασχοληθεί και με την κωμωδία. Ταυτόχρονα, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η μητέρα της ήταν ένα από τα πρόσωπα της ζωής της που την παρακίνησε να ασχοληθεί με την υποκριτική και το θέατρο.

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Οι οικονομικές δυσκολίες και η οικογένειά της

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, εξηγώντας ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι με αρκετές ανέσεις. Ωστόσο, η οικονομική κρίση προκάλεσε προβλήματα στην οικογένειά της. Όπως περιέγραψε, μόλις τελείωσε το σχολείο και χρειάστηκε να κάνει αρκετές δουλειές για να μπορέσει να εξοφλήσει τη σχολή της.

«Ήμουν φοιτήτρια στην καρδιά της κρίσης… Δηλαδή ήταν δύσκολο για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για εμένα. Βγαίναμε από τη σχολή και μας έλεγαν ‘πού θα πάτε τώρα να γίνετε ηθοποιοί, θα πεινάσετε’. Ανέκαθεν το λέγανε αυτό βεβαία. Εμένα με πέτυχε σε δύσκολη φάση που βγήκα στη δουλειά. Έκανα και άλλα επαγγέλματα για να πληρώσω τη σχολή, δεν ήταν εύκολα…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντα για την οικογένειά της η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, ανέφερε: «Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου δεν μου έλειπε τίποτα. Και ήμασταν από αυτές τις οικογένειες που χτυπήθηκαν πάρα πολύ από την κρίση. Δηλαδή μεγάλωσα με μπαλέτα γαλλικά, πιάνο, βιολί, τένις και στην κρίση έπεσε η απόλυτη καταστροφή. Έγιναν διάφορα… Πήγα από το ένα άκρο στο άλλο. Αλλά επειδή και η μητέρα μου και ο πατέρας μου δηλαδή μας μεγάλωσαν έτσι… προσπάθησαν οι άνθρωποι να είμαστε πολύ προσγειωμένοι και ότι τώρα έχεις, αύριο μπορεί να μην έχεις... Η αλήθεια είναι ότι κάπως, με έναν τρόπο, ήμουν προετοιμασμένη γι’ αυτό. Ότι δεν είναι όλα εύκολα και ρόδινα, πάντα με ροδοπέταλα. Μπορεί να έρθει δυσκολία… Δεν με φρίκαρε ας πούμε αυτό το πράγμα… Δηλαδή, όταν τελείωσα το σχολείο καταστραφήκαμε λίγο οικονομικά, είχα ήδη πάρει την απόφαση να γίνω ηθοποιός… Δεν με τρόμαξε αυτό».

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Η αναφορά στη μητέρα της

Με αφορμή τη συζήτηση σχετικά με τις οικονομικές δυσκολίες, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, μίλησε για τους γονείς της, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα της την ώθησε προς το να ασχοληθεί με την υποκριτική:

«Ο μπαμπάς μου και αυτός καλλιτέχνης… Οι γονείς μου ήταν από τις περιπτώσεις που με έσπρωχναν κιόλας να γίνω ηθοποιός… Η μαμά μου μού έλεγε ‘πρέπει να γίνεις ηθοποιός, πρέπει να γίνεις ηθοποιός’. Και είναι και κάτι που με παρηγορεί, γιατί δεν πρόλαβε να με δει στη σκηνή ή στην τηλεόραση ή στο σινεμά… Αλλά ξέρεις, με παρηγορεί αυτή η σκέψη ότι σαν να το ήξερε ότι θα το κάνω. Υπήρχε σπρώξιμο… Με επηρέασε η μητέρα μου, γιατί εγώ ήθελα να ασχοληθώ μόνο με το μπαλέτο. Δεν άκουγα τίποτα άλλο και η μητέρα μου με έσπρωχνε προς το θέατρο, γιατί μάλλον κάτι έβλεπε, όχι από δική της λόξα», κατέληξε η γνωστή ηθοποιός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmld2rozqox?integrationId=40599y14juihe6ly}