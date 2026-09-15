Ο ηθοποιός συνεργάστηκε με την Άννα Βίσση στην παράσταση «Δαίμονες» το 2013.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, ο Παναγιώτης Πετράκης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, και με αφορμή τη συζήτηση μίλησε για τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση.

Ο ηθοποιός με την γνωστή ερμηνεύτρια είχαν συνεργαστεί το 2013 στην παράσταση «Δαίμονες» την οποία σκηνοθετούσε ο Γιάννης Κακλέας, και όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος η συγκεκριμένη δουλειά αποτέλεσε μία ιδιαίτερη εμπειρία για εκείνον.

«Πολύ ευτυχισμένη στιγμή αυτή για τον Κακλέα… Τότε ένιωθα ότι χρειαζόμουν φορείο για να με πάρει το βράδυ από το Παλάς. Ο ρόλος ήθελε τρελή ενέργεια… και το υποκριτικό κομμάτι και το φωνητικό, όλα στα κόκκινα», ανέφερε αρχικά για την παράσταση «Δαίμονες».

Στη συνέχεια, μίλησε για την γνωριμία του με την Άννα Βίσση: «Η Βίσση ήταν υπέροχη. Είναι πάντα υπέροχη η Βίσση... Δεν νομίζω ότι έχει εποχή. Γνωριστήκαμε τότε, σε ακρόαση στο σπίτι της… Εγώ είχα πάθει σοκ. Το να τραγουδάω ‘Δαίμονες’ μπροστά στη Βίσση…», ανέφερε αρχικά ο Παναγιώτης Πετράκης.

Η συνεργασία με την Άννα Βίσση

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, ο Παναγιώτης Πετράκης, θυμήθηκε εκείνη την περίοδο της ζωής του, τονίζοντας ότι τότε έκανε τακτικές πρόβες για την συγκεκριμένη παράσταση, πριν ακόμη του προταθεί ο ρόλος:

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«Είχα κολλήσει τότε με το ανέβασμά του… Είχα κολλήσει με την παράσταση, στο σχολείο πρέπει να την είχα δει 15 φορές όταν ήμουν παιδί. Είχα πάρει το δίσκο, είχα μάθει όλα τα τραγούδια απ’ έξω… Τα τραγουδούσα στην τάξη, στο σχολείο. Και ξαφνικά αυτό γίνεται πραγματικότητα. Με έναν περίεργο τρόπο ήταν σα να με προετοίμαζε η ζωή για αυτό που θα μου συνέβαινε αργότερα».

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρώτη ακρόαση στο σπίτι της Άννας Βίσση: «Στο σπίτι έγινε η ακρόαση. Πιάνο έπαιζε ο Αλέξης Πρίφτης που ήταν και ο μουσικός διευθυντής της παράστασης. Ήταν εκεί ο Καρβέλας, ο Γιάννης Κακλέας… Και περνάμε όλα τα τραγούδια του ρόλου και φτάνουμε στο ομώνυμο ντουέτο. Λέω στην Βίσση ‘τώρα δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω αν δεν σου κρατάω το χέρι’, οπότε κάθομαι δίπλα στην Άννα και της κρατάω το χέρι. Ήταν ωραία παράσταση, ωραία εμπειρία».

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