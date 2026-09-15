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Ο Ορφέας Περίδης τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από ένα ποίημα που δημιούργησε για τον σπουδαίο ερμηνευτή.

Με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο θέλησε να αποχαιρετήσει ο Ορφέας Περίδης τον Γιώργο Μαζωνάκη, δημιουργώντας ένα ποίημα αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Έ

να λιτό, βαθιά συγκινητικό ποίημα με δύο στροφές, ήταν αρκετό για να εκφράσει τη θλίψη του για τον πρόωρο και αιφνίδιο χαμό του εκλιπόντος ερμηνευτή, βάζοντας στο «κάδρο» τη Νίκαια, την παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το εν λόγω ποίημα φαίνεται να είναι μία παραλλαγή του τραγουδιού «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», με το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Νίκος Βουρλιώτης ένωσαν δύο διαφορετικά είδη μουσικής.

Το ποίημα του Ορφέα Περίδη, φέρει τον τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω» και φαίνεται να συμπεριλαμβάνει εικόνες από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια.

Το ποίημα του Ορφέα Περίδη αναφέρει:

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«Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη Νίκαια βγήκε ουράνιο τόξο

Ύδωρ και αίμα εδώ οι άνθρωποι

Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω

Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω

Χρωμάτων έκρηξη στον αέρα

Εδώ σταυρώνονται οι άνθρωποι νύχτα – μέρα

Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω

Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω

Ορφέας Περίδης».

{https://www.instagram.com/p/DdTm2zcIelJ/?hl=el}