Το βίντεο που ανάρτησε η Λατινοπούλου μετά την άρση ασυλίας της.

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, έπειτα από σχετικό αίτημα των ελληνικών αρχών.

Το αίτημα σχετίζεται με τη διερεύνηση καταγγελιών για εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη της «Φωνής Λογικής», η οποία είχε κατατεθεί στον Άρειο Πάγο, για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές.

Μετά την άρση της ασυλίας της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανάρτησε βίντεο στο Instagram, σχολιάζοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης.

«“Η Λατινοπούλου είναι δεκανίκι”, τέλος. Τέλος με χρυσά γράμματα. Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου. Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει», αναφέρει στο βίντεο η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής».

«Όπως έκανε όταν ήρθε η άρση ασυλίας του Βελόπουλου στο ελληνικό κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά, για να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους», συμπληρώνει μεταξύ άλλων.

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Το βίντεο της Αφροδίτης Λατινοπούλου

{https://www.instagram.com/p/DdTjYS7uO52/}