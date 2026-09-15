Η ΝΔ ανακοίνωσε ότι ο Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Α΄Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα.

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, αναφέρει η ανακοίνωση για την υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη.

Η ανακοίνωση της ΝΔ για τον Γιώργο Φλωρίδη

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.