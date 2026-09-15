Το κοινό άρθρο Γιάννη Οικονόμου και Ανδρέα Κατσανιώτη είναι η αρχή.

Οι εκλογές καθυστερούν, ανασχηματισμός δεν γίνεται και οι «γαλάζιοι» βουλευτές έχοντας αγωνία για το μέλλον του κόμματός τους αλλά και το προσωπικό τους μέλλον, αποφασίζουν να κάνουν ξανά αισθητή την παρουσία τους.

Πενήντα άλλωστε εξ αυτών, μίνιμουμ, δεν πρόκειται να επανεκλεγούν, οπότε η μάχη που θα δώσουν για να είναι εκ νέου βουλευτές. Πολύ περισσότερο που πιέζονται πλέον στις περιφέρειές τους και από το κόμμα Σαμαρά, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο σύνθεση και πιο δύσκολη την κατάσταση.

Πέρασε απαρατήρητο αλλά έχει το ενδιαφέρον του το κοινό άρθρο των Γιάννη Οικονόμου και Ανδρέα Κατσανιώτη το Σάββατο στην «Καθημερινή», άρθρο με το οποίο οι δυο βουλευτές ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και καταθέτουν προτάσεις για την παιδεία. Ασκούν κριτική στο εκπαιδευτικό μοντέλο, αλλά τονίζουν πως δεν αρκούν οι καλύτερες κτιριακές υποδομές και η έμφαση στην τεχνολογία, ούτε να λειτουργεί το σχολείο «απλώς ως προθάλαμος της αγοράς εργασίας», αλλά χρειάζεται έμφαση στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και στο αξιακό σύστημα.

Γιάννης Οικονόμου και Ανδρέας Κατσανιώτης αναμένεται να επανέλθουν, μαζί τους και άλλοι βουλευτές, σε αυτό ή σε άλλα θέματα, φέροντας στην επικαιρότητα παραλείψεις, λάθη και ολιγωρίες της κυβέρνησης και ζητώντας να γίνουν διορθώσεις ώστε να μην απομακρύνεται η ΝΔ από τους ψηφοφόρους που της έχουν απομείνει σε σχέση με το 41% των εκλογών του 2003.

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές βεβαίως θα είναι προσεκτικοί στις παρεμβάσεις τους, καθώς δεν θέλουν να κατηγορηθούν ότι «υπονομεύουν την παράταξη», κάτι άλλωστε που δεν επιθυμούν να πράξουν, αλλά και δεν είναι κάποιοι τουλάχιστον εξ αυτών «να πάνε σαν το σκυλί στο αμπέλι»!

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