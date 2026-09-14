Τι σηματοδοτεί η απουσία του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού από τη Θεσσαλονίκη - Τι πιστεύουν στην Κουμουνδούρου.

Μόνο «αθώα» δεν είναι η απουσία του Παύλου Πολάκη από την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Την Κουμουνδούρου στη συμπρωτεύουσα εκπροσώπησαν ως γνωστόν η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου που μίλησε στους παραγωγικούς φορείς και ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παππάς που παραχώρησε -επιτυχώς- τη συνέντευξη Τύπου.

Ο Παύλος Πολάκης ως υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού και μέλος της «τρόικας» αρνήθηκε να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, διαφωνώντας προφανώς με τα άλλα δυο μέρη της «τρόικας», χωρίς όμως να έχει διαρρεύσει σε τι συνίσταται αυτή η διαφωνία.



Είναι δε σαφές πως υπάρχει μια συμμαχία Ρένας Δούρου και Νίκου Παππά που είναι βασισμένη στην παραδοχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάει στις εκλογές με τη συλλογική ηγεσία του, με την «τρόικα» που αναφέρουμε παραπάνω.

Αντιθέτως ο Παύλος Πολάκης θεωρεί πως από τη στιγμή που οι εκλογές πηγαίνουν από τον Μάρτιο και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εκλέξει αρχηγό από τη βάση, από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, αρχηγό που θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έχει μάλιστα δηλώσει ευθέως πως ο ίδιος σε μια τέτοια περίπτωση θα διεκδικήσει την θέση του προέδρου.

Το πρώτο ερώτημα είναι αν και πότε θα θέσει το θέμα ο Π. Πολάκης. Όλα δείχνουν πως θα περιμένει λίγες εβδομάδες και αν οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να είναι απογοητευτικές για την Κουμουνδούρου θα θέσει ο ίδιος θέμα ηγεσίας.

Το δεύτερο ερώτημα είναι αν θα κινδυνεύσει εκ νέου η ενότητα του κόμματος- απάντηση στα προσεχώς.

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Α και να σημειώσουμε πως κάποιοι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχαν αντίρρηση να είναι εκτός ο Πολάκης, καθώς θεωρούν ότι το πρόσωπό του αποτελεί εμπόδιο για συνεργασία με στελέχη της Νέας Αριστεράς αλλά και άλλα πρόσωπα του χώρου...