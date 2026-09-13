Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να άφησε σε πολλά σημεία στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ αιχμές κατά της Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν ήταν τόσο επιθετικός εναντίον του πρώην πρωθυπουργού -όχι τουλάχιστον όσο άλλες φορές.
Προφανώς και η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη κατανοεί πλέον πως ο «διμέτωπος» κατά κυβέρνησης-ΕΛΑΣ που είχε εξελιχθεί σε μονομέτωπο κατά Τσίπρα δεν ευνοεί ούτε την ίδια.
Όπως δεν την ευνοούν οι διάφορες ανοησίες για «μυστικές συμφωνίες» Μητσοοτάκη-Τσίπρα για να ...συγκυβερνήσουν!
Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΣΟΚ και ο ΕΛΑΣ δεν είναι ανταγωνιστικά κόμματα, κάθε άλλο, το καθένα από αυτά κοιτάζει να λάβει το καλύτερο ποσοστό που μπορεί να λάβει.
Να δούμε αν η Χαριλάου Τρικούπη θα συνεχίσει να εξορθολογίζει τη στρατηγική της ή θα συνεχίσει σε αδιέξοδα μονοπάτια που το μόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν νερό στο μύλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Γιατί ακόμα και ο "διμέτωπος" μόνο τον Μητσοτάκη ευνοεί- πόσο μάλλον ο "διμέτωπος" που κατ΄ ουσίαν είναι μονομέτωπος!
Β.Σκ.