Η ΔΕΗ συζητά την εξαγορά της ρουμανικής αλυσίδας λιανικής πώλησης Flanco, το jet fuel «προσγειώνει» την Aegean, η Snappi, η Polytech, ο Πιερρακάκης, το ταξίδι στην Ταϊλάνδη και ο Agrippa

Στο ραντάρ της ΔΕΗ η ρουμανική Flanco.

Σε συζητήσεις για την απόκτηση της Flanco Smart Discounter, μίας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στη Ρουμανία, βρίσκεται η ΔΕΗ, διευρύνοντας το ενδιαφέρον της για επενδύσεις στη ρουμανική αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr, η διοίκηση της ΔΕΗ, υπό τον Γιώργο Στάσση, βρίσκεται σε επαφές για την απόκτηση της Flanco, η οποία ανήκει στον Ρουμάνο επιχειρηματία Iulian Stanciu. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία.

Η Flanco αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα του ρουμανικού λιανεμπορίου. Ιδρύθηκε το 1994 και ήταν η πρώτη αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που δημιουργήθηκε στη χώρα μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ο Iulian Stanciu εισήλθε στη Flanco το 2010, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την εταιρεία, όταν αυτή βρισκόταν σε διαδικασία αφερεγγυότητας και αναδιοργάνωσης. Απέκτησε τις μετοχές της από τις πιστώτριες τράπεζες ING, UniCredit και BRD και τα επόμενα χρόνια προχώρησε στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της αλυσίδας. Σήμερα, η Flanco Smart Discounter διαθέτει περισσότερα από 150 φυσικά καταστήματα σε περίπου 70 πόλεις της Ρουμανίας, ενώ έχει αξιόλογη παρουσία και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Κάμψη πωλήσεων, διεύρυνση ζημιών

Το ενδιαφέρον της ΔΕΗ εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Iulian Stanciu έχει ξεκινήσει να περιορίζει την άμεση επιχειρηματική παρουσία του και να αποεπενδύει από συμμετοχές του στη Ρουμανία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αποχώρησή του από την eMAG, την οποία είχε αποκτήσει το 2009 και η οποία εξελίχθηκε σε ένα πολύ μεγαλύτερο οικοσύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου και marketplace. Ο ίδιος πρόσφατα χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη στρατηγική αποεπένδυσης ως «μετάβαση από τον ρόλο του ενεργού επιχειρηματία λιανικής σε εκείνον του επενδυτή». Η ενδεχόμενη πώληση της Flanco θα αποτελούσε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι συζητήσεις Stanciu – Στάσση πραγματοποιούνται, πάντως, σε μια περίοδο κατά την οποία η Flanco αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές πιέσεις, καθώς η κάμψη των πωλήσεων συνοδεύτηκε από μεγάλη διεύρυνση των ζημιών. Η εταιρεία έκλεισε το 2025 με τρίτη συνεχόμενη ζημιογόνο χρήση. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στις ρουμανικές αρχές, ο κύκλος εργασιών της Flanco διαμορφώθηκε το 2025 σε περίπου 271,4 εκατ. ευρώ, από περίπου 282,1 εκατ. ευρώ το 2024. Την ίδια στιγμή, οι καθαρές ζημιές εκτινάχθηκαν στα 13,2 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 2,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, δηλαδή υπερπενταπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Στο τέλος του 2025, η Flanco εμφάνιζε συνολικό ενεργητικό περίπου 98,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις της είχαν ανέλθει σε περίπου 99,1 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της χρήσης είχαν περιοριστεί σε μόλις 0,84 εκατ. ευρώ, από περίπου 2,1 εκατ. ευρώ το 2024, οδηγώντας τον Iulian Stanciu σε κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους περίπου 11,9 εκατ. ευρώ, προκειμένου να στηρίξει τον ισολογισμό της εταιρείας. Η Flanco απασχολούσε το 2025 κατά μέσο όρο 1.443 εργαζομένους.

«Ο Κωτσόβολος της Ρουμανίας»

Η πιθανή εξαγορά της Flanco αποκτά στρατηγική λογική για τη ΔΕΗ μόνο εφόσον αποτελέσει στη Ρουμανία προέκταση του μοντέλου που αναπτύσσεται στην Ελλάδα μέσω της Κωτσόβολος και όχι απλώς μια δεύτερη επένδυση στο λιανεμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Υπενθυμίζουμε πως η Κωτσόβολος έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 753,6 εκατ. ευρώ, αλλά μόλις 16 χιλ. ευρώ καθαρά κέρδη, γεγονός που αναδεικνύει τα περιορισμένα περιθώρια του κλάδου. Από την άλλη, εμφάνισε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές 60,5 εκατ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει την αξία της retail πλατφόρμας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Flanco θα είχε νόημα εάν αποκτηθεί με discount που αντανακλά τις σημερινές οικονομικές της αδυναμίες και εφόσον μπορούν να δημιουργηθούν ουσιαστικές συνέργειες με την Κωτσόβολος. Αναμφίβολα κοινές προμήθειες, τεχνολογικές υποδομές, logistics και υπηρεσίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη περιφερειακή πλατφόρμα. Εξίσου σημαντική είναι η σύνδεση της Flanco με την ενεργειακή παρουσία της ΔΕΗ στη Ρουμανία. Εάν το δίκτυό της αξιοποιηθεί για πώληση ενεργειακών λύσεων και υπηρεσιών, όπως επιχειρείται με την Κωτσόβολος στην Ελλάδα, τότε η συμφωνία αποκτά πρόσθετη λογική.

Εν κατακλείδι η πλέον κρίσιμη παράμετρος για το όποιο «deal» παραμένει το τίμημα. Για να το πούμε απλά, ένα υψηλό τίμημα για τη Flanco θα μπορούσε να ναρκοθετήσει εξαρχής το εγχείρημα. Κατά συνέπεια, η όποια αποτίμηση θα πρέπει να αφήνει επαρκές περιθώριο για το κόστος αναδιάρθρωσης και τις νέες επενδύσεις που πιθανότατα θα απαιτηθούν. Και για αυτό οι εν εξελίξει συζητήσεις είναι απαιτητικές και χρονοβόρες.

«Πονοκέφαλος» το jet fuel

Στο κόστος των καυσίμων και κυρίως στην έντονη διακύμανση της τιμής του jet fuel στρέφεται η προσοχή της Aegean, καθώς η ενεργειακή επιβάρυνση αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πίεσης στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες ότι η σημαντική άνοδος του κόστους καυσίμων δεν μπόρεσε να καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων, παρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 4%, στα 816,6 εκατ. ευρώ. Οι πιέσεις εντάθηκαν σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρέασε τόσο το κόστος όσο και την επιχειρησιακή λειτουργία του διεθνούς δικτύου. Το μέγεθος της επιβάρυνσης αποτυπώνεται στα στοιχεία του εξαμήνου. Οι δαπάνες της Aegean για καύσιμα αεροσκαφών αυξήθηκαν στα 184,3 εκατ. ευρώ από 165,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 11%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στο δεύτερο τρίμηνο, όταν το κόστος καυσίμων εκτινάχθηκε κατά 22%, στα 116,5 εκατ. ευρώ από 95,7 εκατ. ευρώ. Στην ενεργειακή εξίσωση προστίθεται και η απότομη αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων. Η σχετική δαπάνη διπλασιάστηκε στο εξάμηνο, φθάνοντας τα 43,8 εκατ. ευρώ από 21,9 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 106%, στα 27,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η καθαρή επιβάρυνση από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και τα δικαιώματα ρύπων ανήλθε σε 40 εκατ. ευρώ, ακόμη και μετά τη σημαντική θετική συνεισφορά των συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου που χρησιμοποιεί η Aegean για να περιορίζει την έκθεσή της στις διακυμάνσεις των τιμών. Η εξέλιξη αυτή είχε άμεση αντανάκλαση στην κερδοφορία. Τα EBITDA του πρώτου εξαμήνου μειώθηκαν κατά 7%, στα 145,3 εκατ. ευρώ, ενώ η Aegean εμφάνισε ζημίες προ φόρων 5,7 εκατ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους 3,3 εκατ. ευρώ. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 παρέμεινε κερδοφόρα, ωστόσο τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 18,5 εκατ. ευρώ, από 54,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 66%.

Νέα αύξηση κεφαλαίου στην Snappi

Νέα κεφαλαιακή «ένεση» δέχθηκε η Snappi, η ελληνική ψηφιακή τράπεζα (neobank) που αποτελεί θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Η Snappi έχει έδρα στα Ιωάννινα και λειτουργεί ως ψηφιακή τράπεζα, προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσα από σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Μέσω της διαδικασίας μπήκαν συνολικά 10 εκατ. ευρώ στη Snappi, ενισχύοντας τα κεφάλαιά της. Για να γίνει αυτό, η Snappi έβγαλε περίπου 17,2 εκατ. νέες μετοχές, οι οποίες αγοράστηκαν προς περίπου 0,58 ευρώ η καθεμία. Από αυτά τα 10 εκατ. ευρώ, περίπου 1,72 εκατ. ευρώ προστέθηκαν επίσημα στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας. Τα υπόλοιπα 8,28 εκατ. ευρώ μπήκαν στην άκρη ως αποθεματικό. Μετά τη νέα αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται πλέον σε περίπου 63,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών της ξεπερνά τα 639 εκατομμύρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη αύξηση κεφαλαίου της Snappi από την αρχή της χρονιάς. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη, στις 5 Φεβρουαρίου και στις 15 Μαΐου, ύψους 10 εκατ. ευρώ η καθεμία.

«Φωτιές» άναψε ο Μπουζνά

«Φωτιές» στις ευρωπαϊκές αγορές άναψαν οι δηλώσεις του επικεφαλής της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος επανέφερε χθες στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα πιθανά deals στον χρηματιστηριακό χάρτη της Ευρώπης: μια ενδεχόμενη συνένωση με τη Deutsche Börse. Παρότι ο Μπουζνά ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, η αναφορά του ότι μια ένωση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να έχει στρατηγική λογική ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τα σενάρια περί συγκέντρωσης στον κλάδο. Η αντίδραση των επενδυτών ήταν άμεση, με τις μετοχές των δύο ομίλων να ενισχύονται. Το ενδιαφέρον της αγοράς μόνο τυχαίο δεν είναι. Μια πιθανή συμφωνία Euronext – Deutsche Börse θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν χρηματιστηριακό όμιλο πανευρωπαϊκής εμβέλειας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Βρυξέλλες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τον κατακερματισμό των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των ΗΠΑ. Ο ίδιος ο Μπουζνά μίλησε για τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής υποδομής αγοράς με παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, από τη θεωρία μέχρι την πραγματοποίηση ενός τέτοιου mega-deal η απόσταση παραμένει μεγάλη. Τα εμπόδια σε επίπεδο ανταγωνισμού και εποπτείας θεωρούνται σημαντικά, ενώ δεν πρέπει να λησμονείται πως προηγούμενες προσπάθειες ενοποίησης μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών ομίλων έχουν αντιμετωπίζει την γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Υπάρχει, άλλωστε, ένα σημαντικό προηγούμενο. Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση Deutsche Börse και London Stock Exchange προ δεκαετίας που είχε μπλοκαριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους ανταγωνισμού.

Η Polytech

Γενναία ανταμοιβή για τους μετόχους της Polytech έφερε η χρήση του 2025, καθώς η εταιρεία της Λάρισας που την τελευταία διετία υλοποίησε μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, δρομολόγησε τη διανομή μερίσματος 4,351 εκατ. ευρώ, ή 196 ευρώ ανά μετοχή, έχοντας σχεδόν διπλασιάσει την καθαρή της κερδοφορία μέσα σε έναν χρόνο. Και αυτό παρά την υποχώρηση του κύκλου εργασιών κατά 14,5%, καθώς η σημαντική μείωση του κόστους πωλήσεων οδήγησε σε «θεαματική» διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, από το συνολικό ποσό των 4,556 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμο προς διάθεση, τα 4,351 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στους μετόχους μέσω μερίσματος, ενώ ποσό 204.936 ευρώ παραμένει ως κέρδη εις νέον. Η υψηλή διανομή έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία η Polytech κατέγραψε αισθητή υποχώρηση των πωλήσεων, αλλά ταυτόχρονα σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της. Ο κύκλος εργασιών το 2025 διαμορφώθηκε σε 10,20 εκατ. ευρώ, έναντι 11,94 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση περίπου 14,5%. Παρά την κάμψη των εσόδων, το μικτό αποτέλεσμα αυξήθηκε σημαντικά, στα 6,30 εκατ. ευρώ από 4,46 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Καθοριστικό ρόλο είχε η μεγάλη υποχώρηση του κόστους πωλήσεων, το οποίο περιορίστηκε στα 3,90 εκατ. ευρώ από 7,48 εκατ. ευρώ το 2024. Η βελτίωση αυτή πέρασε και στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,72 εκατ. ευρώ, έναντι 3,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν στα 4,46 εκατ. ευρώ από 2,80 εκατ. ευρώ. Με βάση τα μεγέθη αυτά, το καθαρό περιθώριο κέρδους κινήθηκε στην περιοχή του 44%, παρά τη χαμηλότερη δραστηριότητα σε επίπεδο τζίρου. Οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τα 8,68 εκατ. ευρώ από 2,87 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 689 χιλ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα ταμειακά διαθέσιμα υποχώρησαν στις 545 χιλ. ευρώ από 1,09 εκατ. ευρώ και τα αποθέματα περιορίστηκαν αισθητά, στις 566 χιλ. ευρώ από 2,55 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση της «αδάνειστης» Polytech στο τέλος της χρήσης ανήλθε σε 5,26 εκατ. ευρώ, από μόλις 808,8 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 5,27 εκατ. ευρώ από 6,44 εκατ. ευρώ.

Προσεχώς στην Μπανγκόκ

Με τον Πρέσβη της Ταϊλάνδης στην Ελλάδα, Sathana Kashemsanta Na Ayudhya, συναντήθηκε χθες ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ενόψει της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που θα πραγματοποιηθεί στην Μπανγκόκ από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, μαζί με χιλιάδες εκπροσώπους της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κοινότητας. Στην Ετήσια Σύνοδο, που φιλοξενείται στην Ταϊλάνδη για δεύτερη φορά μετά το 1991, θα συμμετάσχουν υπουργοί Οικονομικών, διοικητές κεντρικών τραπεζών, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και άλλοι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο. Στο επίκεντρο των εργασιών στην Μπανγκόκ αναμένεται να βρεθούν οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, το δημόσιο χρέος, οι επενδύσεις και η ανάπτυξη, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και εμπορικών ανακατατάξεων. Η συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Ταϊλανδό πρέσβη εντάσσεται στην προετοιμασία ενόψει της Συνόδου, ενώ παράλληλα αποτέλεσε ευκαιρία για συζήτηση γύρω από την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ταϊλάνδης.

Ο Πιερρακάκης, ο Αγρίππας και οι συσχετισμοί στη ΝΔ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται ήδη από χθες το βράδυ εκτός Ελλάδος, στο πλαίσιο των απαιτητικών υποχρεώσεών του ως προέδρου του Eurogroup. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας συνηθίζει στις πολύωρες πτήσεις του να περνά τον χρόνο του διαβάζοντας. Και εννοούμε διαβάζοντας, όχι απλώς ξεφυλλίζοντας βιβλία, όπως αρέσκονται να κάνουν ορισμένοι όψιμοι «βιβλιοφάγοι», που δηλώνουν φίλοι του βιβλίου κυρίως για να συντηρούν την εικόνα τους στα social media. Λοιπόν, ένα από τα βιβλία που διαβάζει αυτήν την περίοδο ο κ. Πιερρακάκης, είναι μια νέα κυκλοφορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για το Agrippa του Robert Harris, ένα ιστορικό μυθιστόρημα που παρουσιάζεται ως η φανταστική αυτοβιογραφία του Μάρκου Βιψάνιου Αγρίππα (63–12 π.Χ.), του Ρωμαίου στρατηγού και στενότερου συνεργάτη του Οκταβιανού, του μετέπειτα αυτοκράτορα Αυγούστου. Ο Αγρίππας προερχόταν από σχετικά άσημη οικογένεια, όμως οι στρατιωτικές, πολιτικές και τεχνικές του ικανότητες αποδείχθηκαν καθοριστικές για την άνοδο και την εδραίωση της εξουσίας του Αυγούστου. Ο Harris χρησιμοποιεί μάλιστα ένα ενδιαφέρον λογοτεχνικό τέχνασμα: γράφει σαν να ανασυνθέτει την πραγματική, χαμένη αυτοβιογραφία του Αγρίππα, το «De vita sua». Ο ιστορικός Αγρίππας είχε πράγματι γράψει την αυτοβιογραφία του, από την οποία όμως σήμερα σώζεται ελάχιστο υλικό. Ο Harris αναλαμβάνει έτσι, τον ρόλο του «ghostwriter» ενός χαμένου έργου της αρχαιότητας.

Εμείς απλώς να σημειώσουμε μια λεπτομέρεια που έχει το ενδιαφέρον της. Στον πυρήνα του μυθιστορήματος βρίσκεται η σχέση Αγρίππα–Αυγούστου. Ο Αγρίππας είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται σταθερά δίπλα στον φίλο του και συμβάλλει αποφασιστικά στην πορεία του προς την κορυφή, χωρίς ο ίδιος να διεκδικεί την πρώτη θέση. Τώρα, αν αυτή η μικρή λεπτομέρεια έχει κάποια σημειολογική αξία για το σήμερα και για τους συσχετισμούς στο εσωτερικό της κυβέρνησης, δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα το κρίνουν…

Το νέο Μητρώο για τις αμυντικές επενδύσεις

Στη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού αξιολόγησης επενδύσεων σε στρατηγικές τεχνολογίες και άμυνα προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συστήνεται Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και Αξιολογητών, από το οποίο θα επιλέγονται οι ειδικοί που θα εξετάζουν επενδύσεις της ευρωπαϊκής πλατφόρμας STEP. Πρόκειται για έργα που εκτείνονται από την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς έως drones, anti-drone συστήματα, πυραύλους, πυρομαχικά και κυβερνοάμυνα. Στην απόφαση δεν υπάρχει ειδική αναφορά σε αποστράτους, ούτε προβλέπεται ότι πρώην αξιωματικοί αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία υποψηφίων. Τα απαιτούμενα προσόντα, ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής τους. Ειδικά για τα αμυντικά έργα ζητούνται γνώση προτύπων NATO, ISO και security frameworks και κατανόηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων. Ένας απόστρατος με τεχνικό υπόβαθρο και εμπειρία σε οπλικά συστήματα μπορεί να γνωρίζει αν ένα project έχει πραγματική επιχειρησιακή αξία. Την ίδια στιγμή, όμως, πρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί μετά την αποχώρησή τους να δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι προκύπτει το ερώτημα τι θα συμβαίνει εάν ένας αξιολογητής έχει ή είχε επαγγελματική σχέση με εταιρεία της οποίας καλείται να κρίνει την επένδυση. Η απόφαση προβλέπει δικλίδες: οι αξιολογητές θα υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ για όσους συνεργαστούν με την Ειδική Υπηρεσία προβλέπονται Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων. Το κρίσιμο, επομένως, είναι πώς οι δικλίδες αυτές θα εφαρμοστούν στην πράξη...

Η Playa Athens

Ένας ακόμη επιφανής Ισραηλινός επενδύει στο ελληνικό real estate. Πρόκειται για τον Zvi Chalamish πρώην υψηλόβαθμο αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών του Ισραήλ , ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της νέας εταιρείας Playa Athens Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία συστάθηκε χθες με αντικείμενο τη φιλοξενία και τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες στην Αθήνα. Ο Chalamish, με μακρά θητεία σε κυβερνητικές οικονομικές θέσεις και εμπειρία στις διεθνείς αγορές, δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στις επενδύσεις ακινήτων ως managing partner της Aulder Capital. Μοναδικός μέτοχος της Playa Athens είναι η ισραηλινή Playa Trikoupi 13 LP, η οποία κάλυψε το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου των 25.000 ευρώ.