Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης.

Έντονη ανοδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά μέσα στον Σεπτέμβριο, με τα στοιχεία των διυλιστηρίων να αποτυπώνουν σημαντικές ανατιμήσεις σε βενζίνη, diesel, υγραέριο και άλλα ενεργειακά προϊόντα μέσα σε διάστημα μόλις έντεκα ημερών. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση μεταθέτει για τα μέσα Οκτωβρίου τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ενδεχόμενο πρόσθετης κρατικής παρέμβασης, ενώ η έναρξη της περιόδου διάθεσής του πλησιάζει.

Σε μια περίοδο που η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου διαμορφώνεται στα 103,39 δολάρια το βαρέλι, του Μπρεντ στα 108,16 δολάρια το βαρέλι, και στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο διαπραγματεύονται στα 83,270 ευρώ ανά μεγαβατώρα, η ελληνική αγορά καυσίμων «φλέγεται».

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης. Στα ΕΛ.ΠΕ., η τιμή του Diesel Auto Bio εκτινάχθηκε από τα 1.383,798 ευρώ ανά κυβικό μέτρο την 1η Σεπτεμβρίου στα 1.553,780 ευρώ χθες. Μέσα σε δυο εβδομάδες η αύξηση έφθασε τα 169,982 ευρώ ανά κυβικό μέτρο ή περίπου το 12,3%. Παρόμοια είναι η εικόνα στη Motor Oil, όπου η τιμή αυξήθηκε από τα 1.383,015 στα 1.552,753 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή κατά περίπου 12,3%.

Η άνοδος της βενζίνης

Αισθητή είναι η άνοδος και στις βενζίνες. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων των ΕΛ.ΠΕ. αυξήθηκε από τα 1.506,469 στα 1.600,347 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, καταγράφοντας άνοδο περίπου 6,2%. Στη Motor Oil η τιμή ανέβηκε αντίστοιχα από τα 1.505,380 στα 1.598,954 ευρώ. Στην αμόλυβδη 100 οκτανίων, η τιμή των ΕΛ.ΠΕ. πέρασε από τα 1.659,506 στα 1.754,708 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ στη Motor Oil από τα 1.659,364 στα 1.754,647 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερες ποσοστιαίες ανατιμήσεις εμφανίζονται σε άλλες κατηγορίες ενεργειακών προϊόντων. Το LPG Auto των ΕΛ.ΠΕ. αυξήθηκε κατά περίπου 10,7%, από 1.053,341 σε 1.166,310 ευρώ ανά μετρικό τόνο, ενώ το LPG θέρμανσης κατέγραψε άνοδο σχεδόν 16,9%, από τα 676,915 στα 791,409 ευρώ. Στο LPG βιομηχανίας η αύξηση έφθασε περίπου το 15,5%, με την τιμή να ανεβαίνει από τα 737,215 στα 851,709 ευρώ ανά μετρικό τόνο.

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Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η μεταβολή και στην κηροζίνη. Η τιμή KERO των ΕΛ.ΠΕ. αυξήθηκε από τα 1.125,030 ευρώ ανά μετρικό τόνο την 1η Σεπτεμβρίου στα 1.333,870 ευρώ χθες, καταγράφοντας άνοδο περίπου 18,6%. Η KERO SPECIAL ακολούθησε αντίστοιχη πορεία, από τα 1.130,210 στα 1.339,060 ευρώ, με αύξηση περίπου 18,5%.

Το κύμα ανατιμήσεων επεκτείνεται και στο μαζούτ. Το Fuel Oil No 180 1%S των ΕΛ.ΠΕ. αυξήθηκε από 616,454 σε 685,549 ευρώ ανά μετρικό τόνο, περίπου 11,2% υψηλότερα, ενώ στη Motor Oil η τιμή πέρασε από τα 615,356 στα 684,492 ευρώ. Αυξημένες κατά περίπου 12,4% είναι και οι τιμές της ασφάλτου ΒΕΑ 50/70 & 70/100 στα ΕΛ.ΠΕ., από τα 487,930 στα 548,410 ευρώ ανά μετρικό τόνο.

Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης

Η γενικευμένη άνοδος δημιουργεί πλέον πρόσθετη πίεση ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις κινήσεις της κυβέρνησης και στο εάν θα υπάρξει παρέμβαση για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των νοικοκυριών.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρέπεμψε για τον Οκτώβριο τη συζήτηση τόσο για την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης όσο και για το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Υπενθύμισε παράλληλα ότι αυτή την περίοδο το diesel επιδοτείται στην αντλία και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων όταν φθάσει η ώρα των αποφάσεων για τη θέρμανση. Όπως ανέφερε, όταν ανοίξει τον Οκτώβριο η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα εξετάσει τα δεδομένα που θα έχουν τότε διαμορφωθεί, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η στήριξη των πολιτών.

Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, οι ανατιμήσεις που έχουν ήδη καταγραφεί μέσα στον Σεπτέμβριο ενισχύουν την ανησυχία για το επίπεδο στο οποίο θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η αύξηση άνω του 12% στο diesel μέσα σε μόλις 14 ημέρες αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ταχύτητας με την οποία μεταβάλλεται το κόστος, ενώ σε ορισμένα ενεργειακά προϊόντα οι αυξήσεις πλησιάζουν ακόμη και το 19%.

