Σε μηνιαία βάση ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί αύξηση μόλις 0,1%.

Στο 3,8% σκαρφάλωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026, καταγράφοντας νέα επιτάχυνση των πιέσεων στις τιμές, με τη στέγαση, τις μεταφορές και την εστίαση να αποτελούν βασικές εστίες ανατιμήσεων. Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2025, ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ήταν 2,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε μηνιαία βάση ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί αύξηση μόλις 0,1%. Παράλληλα, ο μέσος πληθωρισμός στο δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2025 – Αυγούστου 2026 ανήλθε στο 3,4%, από 2,6% το προηγούμενο αντίστοιχο δωδεκάμηνο.

Έντονες ανατιμήσεις

Έντονες ήταν οι ανατιμήσεις σε επιμέρους αγαθά και υπηρεσίες σε ετήσια βάση, όπως προκύπτει από τη σύγκριση του Αυγούστου 2026 με τον Αύγουστο 2025. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, με 53,2%, ενώ ακολουθεί το φυσικό αέριο με 40,2%. Σημαντική άνοδο εμφανίζουν επίσης το πετρέλαιο κίνησης κατά 30,6%, τα αεροπορικά εισιτήρια κατά 17,4% και η βενζίνη κατά 15,3%.

Στο μέτωπο των τροφίμων, οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις εντοπίζονται στο μοσχάρι, με αύξηση 13,5%, και στο αρνί και κατσίκι, με 11,3%. Ακολούθησαν τα ψάρια αλίπαστα με 11,5%, η μαργαρίνη και τα άλλα φυτικά λίπη με 9,6%, τα άλλα βρώσιμα έλαια με 8,8% και τα αυγά με 4,3%. Το ψωμί και τα άλλα προϊόντα αρτοποιίας αυξήθηκαν κατά 2%, τα πουλερικά κατά 2,1%, τα τυριά κατά 1,5% και το χοιρινό κατά 1,4%.

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Αισθητές ήταν οι ανατιμήσεις και στη στέγαση πέραν της ενέργειας. Τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,2%, οι διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι κατά 5,6% και η επισκευή και συντήρηση κατοικίας κατά 4,5%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι υπηρεσίες που συνδέονται με την έξοδο και τις διακοπές. Οι τιμές στα ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία αυξήθηκαν κατά 14,1%, ενώ στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία η αύξηση έφθασε το 5,5%. Τα πακέτα διακοπών ήταν ακριβότερα κατά 6,3%, ενώ οι πολιτιστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 5,4%.

Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης σε υπηρεσίες που επιβαρύνουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τα ασφάλιστρα υγείας αυξήθηκαν κατά 7%, τα ιατρικά προϊόντα κατά 5,6%, τα κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας κατά 4,2% και τα ασφάλιστρα οχημάτων κατά 1,9%. Στην εκπαίδευση, τόσο τα δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατέγραψαν αύξηση 3,2%.

Πού καταγράφηκαν μειώσεις

Στον αντίποδα, μειώσεις καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο κατά 15%, στα παγωτά κατά 7,7% και στα φρούτα κατά 7,1%. Χαμηλότερες ήταν επίσης οι τιμές στα υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης κατά 5,8%, στα είδη μεταφοράς, ταξιδιού και άλλα προσωπικά είδη κατά 4,4%, καθώς και στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών κατά 4,1%.