Έκθεση με τις συγκλονιστικές εικόνες από τις τελευταίες στιγμές των 200, δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες και μοναδικά ιστορικά τεκμήρια.

Οι 200 κομμουνιστές, που την Πρωτομαγιά του 1944 οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα στην Καισαριανή από τους Γερμανούς ναζί κατακτητές, αντικρίζοντας τον θάνατο με βλέμμα καθαρό και το κεφάλι ψηλά, πέρασαν στην αθανασία.

82 χρόνια μετά, οι φωτογραφίες από τις τελευταίες στιγμές τους συγκλόνισαν ολόκληρο τον ελληνικό λαό και έγιναν ένα μοναδικό ντοκουμέντο της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας.

Οι 200 ήρωες απέκτησαν πρόσωπο. Είδαμε να ορθώνεται μπροστά στα μάτια μας το μεγαλείο της θυσίας τους, η πίστη στο δίκιο του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Η εικόνα τους προκάλεσε δικαιολογημένα δέος και θαυμασμό. Είναι αδιάψευστος μάρτυρας των ηρωικών αγώνων και θυσιών του ελληνικού λαού. Οι φωτογραφίες τους μίλησαν στη συνείδηση και στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, ψήλωσαν το μπόι των κομμουνιστών και θύμισαν σε όλους πως όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Ξεσηκώθηκε ένα μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας ώστε τα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα να αποσυρθούν από την δημοπρασία, να επιστραφούν και να αποδοθούν στον ελληνικό λαό, να αξιοποιηθούν προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης.

Στις κεντρικές εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, στις 23, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Τρίτση, αυτή η συγκλονιστική ιστορία θα ξεδιπλωθεί σε μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής.

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Στην έκθεση θα παρουσιαστεί σε υψηλής ανάλυσης αναπαραγωγές το φωτογραφικό υλικό από τις τελευταίες στιγμές των 200, μαζί με δύο φωτογραφίες από την εκτέλεση που δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Δίπλα τους, η έκθεση θα φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με πολύτιμα τεκμήρια που φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ, σημειώματα, γράμματα και προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών.

Ανάμεσά τους, το μαντήλι με το τελευταίο σημείωμα του Σπήλιου Αμπελογιάννη, ενός από τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές που ήταν θαμμένο για χρόνια σ' έναν τενεκέ στην αυλή ενός σπιτιού στον Κολωνό και παραδόθηκε από την οικογένειά του στο ΚΚΕ.

Οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι μόνο ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο του χθες. Είναι πηγή έμπνευσης και δύναμης για το σήμερα και το αύριο. Στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, σε έναν κόσμο που φλέγεται, με τον λαό να καλείται να κάνει ολοένα και μεγαλύτερες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη του κεφαλαίου, οι εικόνες των 200 μας θυμίζουν πως ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει τον φόβο, να σταθεί όρθιος στις πιο δύσκολες στιγμές, να γράψει ιστορία.

Στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, οι φωτογραφίες των 200 θα είναι εκεί. Για να τις δούμε από κοντά. Για να γνωρίσουμε τα πρόσωπά τους. Για να μάθουμε την Ιστορία. Για να πάρουμε δύναμη από τη δύναμή τους. Για να κάνουμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε: Να συνεχίσουμε τον αγώνα και να νικήσουμε!