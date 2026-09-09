«Deal», με τον Γιώργο Θαναηλάκη, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 17:45.

Το «Deal» με τον Γιώργο Θαναηλάκη επιστρέφει και είναι έτοιμο να υποδεχθεί καθημερινά τους παίκτες σε ένα πλατό γεμάτο ενέργεια, αγωνία και χρήματα!

Νέοι παίκτες, νέες προκλήσεις, ανατροπές, μεγάλες συγκινήσεις και φυσικά το μεγάλο Deal με τον τραπεζίτη συνθέτουν ένα παιχνίδι που κάθε μέρα μπορεί να αλλάξει τα πάντα!

Οι 22 παίκτες, που έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας, είναι έτοιμοι να ρισκάρουν, να πάρουν δύσκολες αποφάσεις και να διεκδικήσουν έως και 70.000€, κάνοντας το καλύτερο Deal!

Καθημερινά, θα βρίσκεται στο πλατό της εκπομπής η δικηγόρος Κάτια Αναγνωστοπούλου για να δίνει την τελική έγκριση πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

Το «Deal» επιστρέφει ανανεωμένο, με περισσότερες εκπλήξεις, μεγαλύτερη αγωνία και μεγάλα έπαθλα, σε ένα παιχνίδι όπου κάθε κουτί κρύβει και μια διαφορετική πιθανότητα!

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