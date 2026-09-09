Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ έκανε λόγο για πολλά ερωτηματικά που αφορούν στη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Θανάσης Παφίλης, με παρέμβασή του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ζήτησε να έρθει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια η συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ θύμιζε ότι αυτός ακριβώς έγινε με τις φρεγάτες Belharra, σημειώνοντας πως τώρα εγείρονται πολλά ερωτηματικά που αφορούν την ίδια τη συμφωνία και την καθοριστική εμπλοκή στον έλεγχο και στη χρήση του συστήματος από το Ισραήλ, όπως προκύπτει από αποκαλύψεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου:

«Η συμφωνία της Ελλάδας με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ για τη λεγόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα» πρέπει, πέρα από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων, να έρθει για συζήτηση και ψήφιση και στην Ολομέλεια της Βουλής, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ενημέρωση των κομμάτων και του λαού για αυτή την επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ, που επιταχύνει την πολεμική προετοιμασία και βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς.

Αυτό το αυτονόητο αίτημα έθεσε σήμερα το πρωί στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, υπενθυμίζοντας ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως με τις φρεγάτες Belharra, είχε πραγματοποιηθεί συζήτηση στην Ολομέλεια. Ενώ, ακόμα, σημείωσε ότι στην τωρινή περίπτωση αυτό καθίσταται επείγον, καθώς εγείρονται πολλά ερωτηματικά που αφορούν την ίδια τη συμφωνία και την καθοριστική εμπλοκή στον έλεγχο και στη χρήση του συστήματος από το Ισραήλ, όπως προκύπτει από αποκαλύψεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα».