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Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή στις 07:45 π.μ. στον Alpha!

Η παρέα του «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή επιστρέφει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Alpha.

Στο πλευρό της, Σταματίνας Τσιμτσιλή θα βρίσκονται ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, οι οποίοι θα σχολιάζουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο την επικαιρότητα, καταθέτοντας άποψη, χιούμορ και τη δική τους ξεχωριστή ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Ο Δήμος Βερύκιος θα μεταφέρει τον παλμό της ημέρας, με έγκυρη ενημέρωση, ανάλυση και σημαντικές πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

Ο Γιώργος Σατσίδης θα μας «ταξιδεύει» στον κόσμο του Hollywood φέρνοντας τα πιο hot νέα από το χώρο του lifestyle και της showbiz.

O Λευτέρης Μητσόπουλος θα παρουσιάζει τα πιο viral, ανατρεπτικά και ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ενώ η ‘Ολγα Λαφαζάνη προσεγγίζει με τρυφερότητα θέματα που μας αγγίζουν.

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Στο τιμόνι της αρχισυνταξίας για 14η σεζόν βρίσκεται η Μαίρη Παλιαλέξη ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Γρηγοράκης.