Ο Τζίμι Κίμελ είναι γνωστό ότι υπογράφει μονοετή συμβόλαια, κάτι που είναι ιδιαίτερα σπάνιο στην τηλεόραση και αυτό τού επιτρέπει μία ασυνήθιστη ευελιξία στις επαγγελματικές του κινήσεις.

Φήμες θέλουν το σόου του Τζίμι Κίμελ, «Jimmy Kimmel Live!» να ολοκληρώνεται στα τέλη του 2027 μετά από 24 χρόνια.

Την είδηση μετέδωσε το Page Six, αλλά το ABC τη διαψεύδει.

«Το συμβόλαιό του δεν θα ανανεωθεί» είπε στο Page Six πηγή που φέρεται να γνωρίζει το θέμα.

Η σεζόν για τον Τζίμι Κίμελ ξεκίνησε την Τρίτηκαι σύμφωνα με τις φήμες, η επιτυχημένη εκπομπή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027. Ωστόσο, εκπρόσωπος του ABC Entertainment δήλωσε στο Page Six, ότι «αυτή η πληροφορία είναι ανακριβής. Οποιεσδήποτε αναφορές για το μέλλον του σόου σε αυτό το σημείο είναι απλά υποθετικά σενάρια».

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Ο Τζίμι Κίμελ είναι γνωστό ότι υπογράφει μονοετή συμβόλαια, κάτι που είναι ιδιαίτερα σπάνιο στην τηλεόραση και αυτό του επιτρέπει μία ασυνήθιστη ευελιξία στις επαγγελματικές του κινήσεις.

Η Ρόζι Ο' Ντόνελ στον Τζίμι Κίμελ

Οι φήμες ξεκίνησαν μετά την εμφάνιση της Ρόζι Ο' Ντόνελ στην εκπομπή του, που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η Ο' Ντόνελ ήταν «στο στοιχείο της» δήλωσε πηγή στο Page Six. Τόσο πολύ που τρόλαρε τον επί χρόνια ορκισμένο της εχθρό Ντόναλντ Τραμπ ερμηνεύονταν μία παρωδία του παραδοσιακού ιρλανδικού τραγουδιού «Danny Boy» ως «Donnie Boy».

Ο Τζίμι Κίμελ από την άλλη ξεκίνησε το επιτυχημένο σόου του το 2003 και έχει καταφέρει να είναι από τους μακροβιότερους παρουσιαστές late show στην αμερικανική τηλεόραση. Πηγές αναφέρουν πως η είδηση που προέκυψε με το δήθεν τέλος της εκπομπής του δεν σχετίζεται με την αντιπαλότητα που έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο και την κυβέρνησή του.

Ο Κίμελ εξάλλου είναι γνωστό ότι χλευάζει με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο τον Τραμπ. Πριν από λίγους μήνες είχε δώσει «ρεσιτάλ» ερμηνείας σχολιάζοντας το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ ενώ λίγο αργότερα είχε μιλήσει για την «χήρα Μελάνια» μετά την τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου. Αμέσως μέλος της κυβέρνησης Τραμπ κάλεσε το ABC να τον απολύσει. Αλλά δεν τα κατάφερε.

Με πληροφορίες του Page Six





