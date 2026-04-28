Το ζεύγος Τραμπ ζήτησε την απόλυση του Τζίμι Κίμελ. Η απάντηση του παρουσιαστή.

Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ ανέφερε ότι η αναφορά του στη Μελάνια Τραμπ, στην εκπομπή του δύο ημέρες πριν από τα όσα συνέβησαν στον δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ότι «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα», ήταν ένα αστείο για τη διαφορά ηλικίας και όχι απόπειρα υποκίνησης βίας. «Και το ξέρουν αυτό», είπε για τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία.

Δεν υπήρχε αμφιβολία για το πώς θα ξεκινούσε ο Κίμελ τον μονόλογό του το βράδυ της Δευτέρας.

«Ξέρετε πώς είναι όταν ξυπνάτε το πρωί και η Πρώτη Κυρία εκδίδει ανακοίνωση ζητώντας να απολυθείτε από τη δουλειά σας;» ρώτησε ο παρουσιαστής το κοινό στο στούντιο της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» του ABC. «Σε όλους έχει συμβεί αυτό, έτσι δεν είναι;»

Το κοινό γέλασε. Νωρίτερα την ίδια μέρα, η Μελάνια Τραμπ δημοσίευσε ανακοίνωση στο X, κατηγορώντας τον κωμικό για «μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική».

«Κυρία Τραμπ, έχετε μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα», είχε πει ο Κίμελ, προσθέτοντας ότι τα γενέθλιά της πλησιάζουν. «Σχεδιάζει να τα γιορτάσει στο σπίτι, όπως πάντα - κοιτάζοντας από το παράθυρο και ψιθυρίζοντας "τι έχω κάνει;"».

Δύο ημέρες αργότερα, το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου διεκόπη όταν ένοπλος πέρασε από σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα. Ο ύποπτος, ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου.

Στην ανακοίνωσή της, η Μελάνια Τραμπ συνέδεσε τα λόγια του Κίμελ με το περιστατικό και κάλεσε το ABC να «λάβει θέση». Λίγες ώρες αργότερα, τη σκυτάλη πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι «ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί άμεσα από τη Disney και το ABC».

Τη Δευτέρα το βράδυ, ο Κίμελ ανακεφαλαίωσε τη σειρά των γεγονότων για το κοινό του και σημείωσε ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη αντίδραση στην παρωδία του - η οποία έχει πλέον ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube - μέχρι εκείνο το πρωί.

Η φράση «μέλλουσα χήρα», είπε, «ήταν προφανώς ένα αστείο για τη διαφορά ηλικίας. Και για την έκφραση χαράς που βλέπουμε στο πρόσωπό της κάθε φορά που είναι μαζί».

«Ήταν ένα πολύ ήπιο αστείο που αφορούσε το γεγονός ότι αυτός είναι σχεδόν 80 ετών και εκείνη είναι νεότερη από εμένα», συνέχισε ο 58χρονος παρουσιαστής - η Πρώτη Κυρία συμπλήρωσε τα 56 της χρόνια την Κυριακή.

«Δεν ήταν, με κανένα τρόπο, έκκληση για δολοφονία. Και το ξέρουν αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια εκφράζω ανοιχτά την αντίθεσή μου, ειδικά, στη βία με όπλα».

«Συζητήστε του πρώτα με τον σύζυγό σας»

Ο Κίμελ απέσπασε ακόμη περισσότερα χειροκροτήματα από το κοινό όταν είπε ότι συμφωνεί με την Πρώτη Κυρία πως όλοι πρέπει να απορρίπτουν τη ρητορική μίσους και βίας.

«Νομίζω ότι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο θα ήταν να συζητήσετε το θέμα με τον σύζυγό σας», τόνισε.

Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι «ήταν ένα deja vu για μένα σήμερα» βλέποντας αυτή την ιστορία παντού στις ειδήσεις.

Τον Σεπτέμβριο, το ABC είχε αποσύρει προσωρινά την εκπομπή του μετά από σχόλιά του για τη δολοφονία του δεξιού influencer Charlie Kirk. Ο Τραμπ είχε ζητήσει τότε την ακύρωση της εκπομπής, ενώ ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι άδειες μετάδοσης της Disney θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο - κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Λυπάμαι που εσείς, ο Πρόεδρος και όλοι όσοι βρίσκονταν το Σάββατο στην αίθουσα περάσατε όλα αυτά. Πραγματικά λυπάμαι», πρόσθεσε ο Κίμελ. «Το γεγονός ότι δεν σκοτώθηκε κανείς δεν σημαίνει ότι δεν ήταν τραυματική εμπειρία. Είναι τρομακτικό. Και πρέπει να ενωθούμε και να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Με πληροφορίες από Washington Post