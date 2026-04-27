Επίθεση Τραμπ στον Κίμελ, λόγω της ατάκας του για την Πρώτη Κυρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τη «σκυτάλη» από τη σύζυγό του, Μελάνια στις επιθέσεις κατά του Τζίμι Κίμελ, λόγω των όσων είπε στην εκπομπή του μία ημέρα πριν από τα όσα συνέβησαν στον δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Με ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά «να απολυθεί αμέσως» ο Τζίμι Κίμελ, κατηγορώντας τον για έκκληση σε βία, ενώ σχολιάζει πως «δεν είναι καθόλου αστείος», κάτι που, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, «αποδεικνύεται από τη φριχτή» τηλεθέαση της εκπομπής του.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Τζίμι Κίμελ

«Ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, που δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύεται από τη φριχτή τηλεθέαση που έχει, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια και του γιου μας, Μπάρον, σαν να κάθονταν στο στούντιό του, ακούγοντάς τον να μιλά, κάτι που δεν ίσχυε και ποτέ δεν θα γίνει.

Στη συνέχεια δήλωσε: “Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα”. Μία ημέρα μετά, ένας τρελός προσπάθησε να μπει στην αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Ήταν εκεί για έναν πολύ προφανή και μοχθηρό σκοπό.

Εκτιμώ ότι τόσο πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι με την απαράδεκτη έκκληση σε βία του Κίμελ και κανονικά δεν θα αντιδρούσα σε κάτι που έχει πει αυτός, αλλά αυτό είναι πολύ πέρα από τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί αμέσως από το Disney και το ABC».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ατάκα του Κίμελ και η επίθεση της Μελάνια

Στην εκπομπή του, την Παρασκευή, ο Τζίμι Κίμελ σχολίασε το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε την παράδοση, καθώς δεν θα ήταν κάποιος κωμικός ο παρουσιαστής του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Έτσι, αποφάσισε να παρουσιάσει μια δική του εκδοχή, υποδυόμενος τον παρουσιαστή της βραδιάς, χλευάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, την Πρώτη Κυρία, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Τζ. Ντ. Βανς μεταξύ άλλων που υποτίθεται πως ήταν στο «κοινό». Όταν αναφέρθηκε στη Μελάνια Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Τόσο όμορφη, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα».

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επιτέθηκε στον Τζίμι Κίμελ, μέσω των social media. «Η γεμάτη μίσος και βία ρητορική του έχει σκοπό να διχάσει τη χώρα μας», υποστήριξε η Μελάνια Τραμπ, που χαρακτήρισε δειλό τον κωμικό, γιατί «κρύβεται πίσω από το ABC», επειδή το δίκτυο ξέρει ότι θα συνεχίσει να τον καλύπτει.

«Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να σπέρνουν μίσος», έγραψε ακόμα. «Αρκετά πια. Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ;», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

