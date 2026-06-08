Τι σηματοδοτεί η παραμονή του στη θέση του εκπροσώπου.

Η στήλη ανέδειξε πως η αντικατάσταση του Παύλου Μαρινάκη από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση.

Ο πρωθυπουργός τελικά αναγκάστηκε να μην υιοθετήσει την ιδέα να τον μεταθέσει στη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών αλλά να τον κρατήσει στη θέση του. Παρά το δέλεαρ ότι θα έκανε καλή δουλειά το υπουργείο

Μεταφορών και παρά τις γκρίνιες των συνυποψηφίων του εκπροσώπου στον Β΄ Τομέα για την προβολή που τυγχάνει εξ αιτίας της θέσεώς του.

Με την παραμονή του στη θέση του ο Π. Μαρινάκης ανεβάζει και άλλο τις μετοχές του στο πολιτικό και εσωκομματικό χρηματιστήριο και σε κάθε περίπτωση θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Β.Σκ.