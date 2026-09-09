Εταιρίες φαντάσματα «κατάφεραν» ζημιά 40 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο - Στο εισαγγελέα για ξέπλυμα δημοσίου χρήματος η δικογραφία.

Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος δικογραφία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων , με την είσπραξη επιστροφής φόρων, μέσω 152(!) εταιρειών «φαντάσματα». Η Αρχή προχώρησε ήδη σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.

Αποκαλυπτική ήταν η έρευνα που διενήργησε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ύστερα από σχετικές πληροφορίες, εντοπίζοντας ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 152 εταιρειών «φαντάσματα» οι οποίες, μέσω εικονικών συναλλαγών, εξασφάλιζαν παράνομα επιστροφές φόρων, συνολικού ποσού περίπου 40 εκ. ευρώ.

Στο «στόχαστρο» της Αρχής έχουν μπει 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται πίσω από τις εν λόγω εταιρείες και φέρονται πως είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση , με εικονικές συναλλαγές και «αχυρανθρώπους», βάζοντας στην τσέπη τις επιστροφές φόρων.

Το κύκλωμα φέρεται να έδρασε με συντονισμένη δράση, κατά την περίοδο 2023-2024, μέσω 152 εταιριών, που «με απατηλό τρόπο και με την ενεργή συμμετοχή προσώπων τα οποία ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 €, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων (εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακράτησης 20 %)"

Από αυτά, περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί, ενώ η παρέμβαση της Αρχής απέτρεψε την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αδικήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις είναι: εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Δεσμεύσεις

Με διάταξη δέσμευσης του επικεφαλής της Αρχής, Χαρ. Βουρλιώτη, απετράπη η είσπραξη κι άλλων ποσών, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.

Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα που θα αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειές του.