Η παράταση αποσκοπεί στο να δοθεί στις επιχειρήσεις ο αναγκαίος πρόσθετος χρόνος για την ομαλή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία για την υποβολή, καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν τη χρήση του 2025.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα της αγοράς, προχωρά άμεσα στην απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία η υφιστάμενη προθεσμία μετατίθεται κατά έναν μήνα.

Σήμερα, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ έχει οριστεί η 30ή Σεπτεμβρίου 2026. Με τη νέα ρύθμιση, επιχειρήσεις και υπόχρεοι θα έχουν πλέον περιθώριο έως και τις 31 Οκτωβρίου για να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία.

Η παράταση αποσκοπεί στο να δοθεί στις επιχειρήσεις ο αναγκαίος πρόσθετος χρόνος για την ομαλή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, περιορίζοντας παράλληλα την πίεση που δημιουργεί η υφιστάμενη καταληκτική ημερομηνία.

Η σχετική νομοθετική παρέμβαση αναμένεται να προωθηθεί άμεσα, ώστε να τεθεί σε ισχύ η νέα προθεσμία.