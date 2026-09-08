Η νέα προθεσμία αφορά το σύνολο των περιοχών της χώρας.

Παράταση ενός έτους στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες να αξιοποιήσουν τη σχετική δυνατότητα.

Η νέα προθεσμία ορίζεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2027 και αφορά το σύνολο των περιοχών της χώρας. Η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι πολίτες που επιθυμούν να προχωρήσουν στη διαδικασία εξαγοράς, αλλά και να αντιμετωπιστούν εκκρεμότητες γύρω από διακατεχόμενα δημόσια ακίνητα που παραμένουν άλυτες μέχρι σήμερα.

Το υπουργείο επιδιώκει, μέσω της παράτασης, να δοθεί επαρκής χρόνος στους δικαιούχους για την προετοιμασία και την υποβολή των αιτήσεών τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων θεσπίστηκε με τον Ν. 5024/2023. Η διαδικασία δεν αφορά αυτομάτως κάθε περίπτωση κατοχής δημόσιου ακινήτου, καθώς η εξαγορά προϋποθέτει την πλήρωση των όρων και των κριτηρίων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.