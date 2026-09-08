Η εταιρεία καλεί το επιβατικό κοινό να λάβει υπόψη τις προγραμματισμένες περιόδους αναστολής λειτουργίας κατά τον προγραμματισμό των επερχόμενων ταξιδιών του.

Στο πλαίσιο του έργου της περαιτέρω πολυεπίπεδης αναβάθμισης των περιφερειακών αεροδρομίων, η Fraport Greece, φορέας διαχείρισης και λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, θα προβεί σε επιμέρους εργασίες σε ορισμένα αεροδρόμια του δικτύου.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες για την αναστολή λειτουργίας των διαδρόμων, ανά αεροδρόμιο, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω περιόδων, τυχόν πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα (αεροδιακομιδές, πτήσεις έρευνας και διάσωσης, πυρόσβεσης, ανθρωπιστικές, κρατικές και λοιπές πτήσεις εθνικού χαρακτήρα), θα είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από ελικόπτερα, ενώ όλες οι υπηρεσίες των αεροδρομίων, θα παρέχονται κανονικά.

Οι παραπάνω εργασίες, αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση του ήδη υψηλού επιπέδου ασφαλείας των διαδρόμων και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτενείς παρεμβάσεις αναμόρφωσης των πλευρικών ζωνών ασφαλείας (Runway Strips) και των περιοχών ασφαλείας πέρατος των διαδρόμων (RESA).

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Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος της Σύμβασης Παραχώρησης.Πραγματοποιούνται δε, με όρους βιωσιμότητας και σεβασμού στον κάθε τόπο, μιας και η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής υπευθυνότητας είναι βασικές αρχές της Fraport Greece.

Η αναστολή της λειτουργίας των διαδρόμων είναι απολύτως απαραίτητη, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των έργων, ο δε προγραμματισμός των εργασιών έχει γίνει έτσι ώστε τα διαστήματα αναστολής λειτουργίας των διαδρόμων να είναι τα μικρότερα δυνατά.

Η κανονιστική συμμόρφωση και η ασφάλεια, σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την περαιτέρω αναβάθμιση του ήδη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία καλεί το επιβατικό κοινό να λάβει υπόψη τις προγραμματισμένες περιόδους αναστολής λειτουργίας κατά τον προγραμματισμό των επερχόμενων ταξιδιών του.