Περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις αφορά η νέα παράταση για το «Αλλάζω συσκευή».

Νέα παράταση της προθεσμίας για την επανυποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης των δικαιούχων του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η σχετική προθεσμία πλέον παρατείνεται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το υπουργείο σημειώνει πως αυτό δεν αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επένδυσης είχε ως καταληκτική ημερομηνία την 17/07/2026, έως την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

«Αλλάζω συσκευή»: Περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις αφορά η παράταση

Η παράταση της προθεσμίας αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17/07/2026, αλλά στον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και για αυτό απορρίφθηκε.

Σε αυτή την περίπτωση, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ξανά αίτημα ή αιτήματα (αν υπάρξουν εκ νέου ελλείψεις ή λάθη) ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή ενίσχυσης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, με ανάρτηση-υποβολή των ελλειπόντων ή/και εσφαλμένων δικαιολογητικών του Παραρτήματος IV σε όλα τα σχετικά προβλεπόμενα πεδία.