Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 30,008 εκατ. ευρώ, έναντι 21,273 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025

Αύξηση των βασικών οικονομικών μεγεθών παρουσίασε η Euroxx Χρηματιστηριακή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη θα κινηθούν ανοδικά στο σύνολο της χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 30,008 εκατ. ευρώ, έναντι 21,273 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 41%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,167 εκατ. ευρώ, από 5,615 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,955 εκατ. ευρώ, έναντι 8,051 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μεικτού κέρδους στο 37% από 38%. Το κόστος παροχής υπηρεσιών αυξήθηκε σε 19,054 εκατ. ευρώ, από 13,221 εκατ. ευρώ.

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 2,162 εκατ. ευρώ και τα έξοδα διάθεσης σε 2,236 εκατ. ευρώ, έναντι 1,532 εκατ. και 1,709 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 876 χιλ. ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα σε 829 χιλ. ευρώ.

Σημαντική μεταβολή καταγράφηκε στα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τα οποία ανήλθαν σε κέρδη 10,109 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 942 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

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Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς αναπόσβεστες πάγιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών, διαμορφώθηκε στο 695,4%, έναντι 465,4% στην προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ίδια κεφάλαιά της στις 30 Ιουνίου 2026 ήταν σε συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες εποπτικές απαιτήσεις.

Για το δεύτερο εξάμηνο, η διοίκηση αναφέρει ότι η ανάληψη σημαντικών έργων στον τομέα του Investment Banking, τα οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθούν εντός της περιόδου, σε συνδυασμό με τον υψηλό τζίρο των χρηματαγορών, αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών για το σύνολο του 2026.